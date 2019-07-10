В доме на Широкой колонна разрушилась из-за бетона низкого класса и нарушений при работах

«Комсомолка» уже писала о ситуации с домом №3 по ул. Широкая: напомним, 26 апреля жильцов многоэтажки эвакуировали, чтобы специалисты укрепили разрушенную колонну во втором подъезде двутавром - стальной балкой. ЖКХ Советского района Минска и предприятие «Стройреконструкция» начали обследовать дом, чтобы понять, почему произошло разрушение и какие еще колонны укрепить.

И вот результаты: усиление потребуется еще 11 колоннам (10 находятся в подвале и одна - на уровне первого этажа), а также двум участкам перекрытия.

- ЖКХ Советского района занимается выбором подрядной организации, которая выполнит работы. В первую очередь будет усилена монолитная колонна третьего подъезда и две колонны в подвале второго. Там ситуация не аварийная, угроз нет. Работы будут не такие масштабные, как с той колонной во втором подъезде, их выполнят в течение месяца, - объясняет замгендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез. - По оставшимся колоннам уже разработан проект, сейчас проводятся государственные экспертизы. С той колонной, которая была разрушена, сейчас все в норме. ЖКХ вместе с подрядной организацией (предприятием «Стройреконструкция». - Авт.) по-прежнему контролирует ее состояние. И за домом в целом присматривает.

- Какова же причина дефектных колонн?

- Причина дефектов строительной конструкции - использование бетона низкого класса и нарушение технологии выполнения работ подрядной организацией, - говорит Тимофей Кремез. - Вскоре на совещании будет решено, какие действия в этой связи предпринимать.

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