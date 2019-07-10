2019-07-10T17:47:45+03:00
Минск
КП Беларусь

В доме на Широкой колонна разрушилась из-за бетона низкого класса и нарушений при работах

Коммунальщики говорят, что нужно укрепить еще 11 колонн
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
26 апреля жильцов многоэтажки эвакуировали, чтобы специалисты укрепили разрушенную колонну26 апреля жильцов многоэтажки эвакуировали, чтобы специалисты укрепили разрушенную колоннуФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Изменить размер текста:

«Комсомолка» уже писала о ситуации с домом №3 по ул. Широкая: напомним, 26 апреля жильцов многоэтажки эвакуировали, чтобы специалисты укрепили разрушенную колонну во втором подъезде двутавром - стальной балкой. ЖКХ Советского района Минска и предприятие «Стройреконструкция» начали обследовать дом, чтобы понять, почему произошло разрушение и какие еще колонны укрепить.

И вот результаты: усиление потребуется еще 11 колоннам (10 находятся в подвале и одна - на уровне первого этажа), а также двум участкам перекрытия.

- ЖКХ Советского района занимается выбором подрядной организации, которая выполнит работы. В первую очередь будет усилена монолитная колонна третьего подъезда и две колонны в подвале второго. Там ситуация не аварийная, угроз нет. Работы будут не такие масштабные, как с той колонной во втором подъезде, их выполнят в течение месяца, - объясняет замгендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез. - По оставшимся колоннам уже разработан проект, сейчас проводятся государственные экспертизы. С той колонной, которая была разрушена, сейчас все в норме. ЖКХ вместе с подрядной организацией (предприятием «Стройреконструкция». - Авт.) по-прежнему контролирует ее состояние. И за домом в целом присматривает.

- Какова же причина дефектных колонн?

- Причина дефектов строительной конструкции - использование бетона низкого класса и нарушение технологии выполнения работ подрядной организацией, - говорит Тимофей Кремез. - Вскоре на совещании будет решено, какие действия в этой связи предпринимать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Трещин стало больше, но никто не съехал». Что происходит в доме на Широкой, где разрушается колонна

Коммунальщики говорят, что нужно укрепить еще 10 колонн (Читайте далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Пружанском районе комбайн переехал лежащего в поле мужчину
«Выбил окно для отвода глаз»: В Житковичах строитель обокрал дом, где делал ремонт
Мертвецки пьяного водителя задержали в Гродно
«Все, кто был в «Жигулях», погибли»: Смертельное ДТП с белорусской фурой в России
В Могилевской области в лесу потерялся 12-летний мальчик
В Гродно под автобус попал пенсионер
«До 2012 года был кочегаром, а потом заявил, что он – архимандрит»: в Витебске задержали лжесвященника
Пенсионерка на Зыбицкой облила здание подсолнечным маслом
В июне в Беларуси зафиксировали дефляцию
Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко
Визит Лукашенко в Латвию откладывается, но подготовка к нему продолжается
Новые подробности ДТП под Белоозерском: водитель и все его пассажиры не были пристегнуты
«За деньги и еду». СК рассказал подробности того, как в Новополоцке матери разрешали педофилу насиловать детей
«Желаю вам, товарищи генералы, с честью нести на плечах эти погоны»
Мужчина с пистолетом-зажигалкой пытался ограбить магазин в Лельчицах
Volkswagen Golf врезался в стоящий троллейбус в Бресте
10 июля начнут выдавать сертификаты ЦТ
В Витебске погиб велосипедист
На пожаре в Миорском районе погибла 52-летняя женщина
В Полоцком районе 400 человек будут собирать чернику на скорость
Электромонтера убило рухнувшей на провода веткой: сук от ветки упал ему прямо на голову
Авария на внутреннем кольце МКАД: автомобиль Renault протаранил микроавтобус
Под Воложином 61-летний водитель автобуса умер прямо за рулем
51-летнего молодечненца подозревают в педофилии
«Сломана лобная кость, рваная рана лица»: 12-летний школьник разбился на мопеде
Лукашенко приказал создать электронную базу многодетных семей
Из-за бесхозных вещей в Минске оцепили станцию метро «Тракторный завод»