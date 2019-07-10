В Барановичах собирают деньги на восстановление детской крепости

- В Барановичах нет мест отдыха для деток до трех лет. И в то же время в парке имени 60-летия СССР есть детская крепость, которая с годами пришла в запущенное состояние. А ведь когда-то - 30 лет назад - там гуляли дети с родителями. У крепости были ажурные крыши, рядом стояли деревянные резные статуи… И у меня, молодой мамы, возникла идея восстановить детскую крепость, создав в ней игровой лабиринт для детей от 10 до 14 лет. А уже затем вокруг крепости установить игровые площадки для малышей и младшеклассников, велопарковку, качели, беседку, - рассказывает инициатор проекта Евгения Крымская. - Меня поддержали местные жители и горисполком, который разрешил провести капитальный ремонт детского городка.

30 лет назад у крепости была крыша. Фото:https://vk.com/intellect_centre

По словам Евгении, для монтажа лабиринта в крепости необходимо 8 тысяч 500 рублей - это примерная сумма, которую назвали строители. Пока собрано лишь 700 рублей.

Жители Барановичей хотят создать в крепости игровой лабиринт для детей. Фото: Василий ВОЙТЕХОВИЧ

- Очень хочется, чтобы к осенним холодам мы успели благоустроить крепость. Зимой стройкой не сможем заняться. Поэтому надеемся, что нашу идею поддержат не только жители нашего города, но и неравнодушные белорусы.

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