«Утром прошел медосмотр». Водитель автобуса умер за рулем из-за острой сердечной недостаточности

Трагический случай произошел днем 9 июля. Автобус выполнял рейс Воложин - Минск. Во время движения 61-летний водитель почувствовал себя плохо, не успел остановить автобус, тот съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель умер на месте, некоторые пассажиры получили тяжелые травмы.

- Были доставлены в больницу 85-летняя женщина, 70-летний мужчина. Еще один пострадавший - 23-летний мужчина - после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз устанавливают причину смерти водителя, - уточняет официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Погибший водитель работал в автопарке №14 города Воложина.

- Не поступало жалоб на недомогание от этого водителя - здоровый мужик, - говорит директор автопарка Владимир Десюкевич. - В тот день он перед рейсом прошел медосмотр. Все предрейсовые медосмотры проводятся у нас каждый день, есть договор с местной поликлиникой, к нам приезжает врач. Если от водителей поступают жалобы по поводу здоровья, мы направляем их в больницу, чтобы обследовали врачи и дали заключение.

Мужчина проработал в автопарке около 40 лет.

- У нас у всех шок! Он тут, считай, всю жизнь проработал. В этом году попал на Доску почета Воложинского района как лучший работник автопарка… Жил в Воложине. У него осталась семья: жена и двое взрослых детей, - рассказал Владимир Десюкевич.

Делом занимается Следственный комитет, на контроль проверку по факту ДТП взяла и прокуратура Воложинского района. Предварительная причина смерти водителя - острая сердечная недостаточность.

- Смерть наступила до того, как автобус съехал в кювет и врезался в дерево. То есть смерть водителя стала причиной ДТП, а не наоборот. Водитель имел высшую категорию. Перед рейсом врач осмотрел мужчину - тот был абсолютно трезв, давление и пульс в норме, - цитирует издание Млын.by прокурора района Юрия Конопацкого.

КОММЕНТАРИЙ КАРДИОЛОГА

«Предупредить сердечно-сосудистую катастрофу на 100% невозможно, но уменьшить риск вполне реально»

Остановка кровообращения при внезапной сердечной смерти может наступить немедленно, либо в течение часа после появления первых симптомов. Самое главное – оперативно начать оказывать первую помощь, если рядом окажется человек ею владеющий, и вызвать бригаду скорой помощи, - говорит профессор, заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Наталья Митьковская. - Риск внезапной сердечной смерти увеличивается с возрастом. Конечно, предугадать и предупредить такую сердечно-сосудистую катастрофу на 100% невозможно, но уменьшить риск вполне реально. Нужно следить за показателями холестерина, артериального давления, за весом, питанием и двигательной активностью.

Проблема внезапной сердечной смерти - одна из самых обсуждаемых на мировых кардиологических конгрессах. Существуют рекомендации по профилактике внезапной сердечной смерти при многих заболеваниях, которые пациент обязательно должен соблюдать, чтобы избежать трагичных последствий. Наиболее распространенные заболевания - ишемическая болезнь сердца, такие ее проявления как аритмии, стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность. Если болезнь не установлена, то важную роль играет наследственный анамнез, например, наличие в семье случаев внезапной сердечной смерти, особенно у молодых мужчин. В таком случае нужно обследоваться, вести здоровый образ жизни, снизить факторы риска: употребление алкоголя, курение, гиподинамию(уменьшениемышечной деятельности организма в результате малоподвижного образа жизни – Ред.), нездоровое питание.