2019-07-10T22:14:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В Шарковщинском районе сделали из соломы танк Т-34 и стадион

На танк пошло 38 рулонов сена, на стадион – 30
Наталья ПАРТОЛИНА
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Танк из соломенных тюков охраняет поля в Шарковщинском районе. Фото: ОАО "Жвиранка".Танк из соломенных тюков охраняет поля в Шарковщинском районе. Фото: ОАО "Жвиранка".
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Красная звезда, флаг Белорусской ССР, дуло, гусеницы… На краю одного из полей ОАО «Жвиранка» Шарковщинского района стоит танк из соломы. Чтобы соорудить его, понадобилось 38 рулонов и несколько дней работы доброго десятка человек.

-Планировали сделать макет легендарного танка Т-34, но с рулонами соломы работать тяжело, поэтому получился просто танк, - рассказала заместитель руководителя хозяйства по идеологической работе Екатерина Хрол.

На другом поле работники «Жвиранки» выстроили из тюков… минский стадион «Динамо». Это в честь Европейских игр. Там и лисенок Лесик есть. Танк и стадион будут участвовать в районном конкурсе на лучшую композицию. Если победят, хозяйство получит премию. Кстати, в прошлом году «Жвиранка» в таком соревновании победила. Тогда на конкурс хозяйство представило огромный соломенный комбайн.

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