В Шарковщинском районе сделали из соломы танк Т-34 и стадион

Красная звезда, флаг Белорусской ССР, дуло, гусеницы… На краю одного из полей ОАО «Жвиранка» Шарковщинского района стоит танк из соломы. Чтобы соорудить его, понадобилось 38 рулонов и несколько дней работы доброго десятка человек.

-Планировали сделать макет легендарного танка Т-34, но с рулонами соломы работать тяжело, поэтому получился просто танк, - рассказала заместитель руководителя хозяйства по идеологической работе Екатерина Хрол.

На другом поле работники «Жвиранки» выстроили из тюков… минский стадион «Динамо». Это в честь Европейских игр. Там и лисенок Лесик есть. Танк и стадион будут участвовать в районном конкурсе на лучшую композицию. Если победят, хозяйство получит премию. Кстати, в прошлом году «Жвиранка» в таком соревновании победила. Тогда на конкурс хозяйство представило огромный соломенный комбайн.