Музыкальный критик Сергей Соседов певцу Емину: кем бы вы были без папы-миллиардера!

Перед концертом певца и крупного российского бизнесмена с азербайджанскими корнями Эмина и наследника одного из самых богатых людей России Араза Агаларова решил потроллить известный музыкальный критик Сергей Соседов.

- Меня всегда смущало и удивляло, когда дети богатых родителей, добиваясь успеха, отрицают финансовое участие своих родителей в своей карьере. Вы сын миллиардера, зачем это скрывать! Кто оплачивал ваше обучение за границей, выпуск первого альбома? Конечно же, папа! И песни Макса Фадеева, которые вы поете, простите, стоят недешево, - сказал Соседов.

- Да, мое обучение в США оплачивал отец, оно стоило $6200 в семестр. Не такие большие деньги, согласитесь. Но к этому моменту у меня уже был свой бизнес, который приносил в месяц больше, чем стоила учеба в год, - попытался отмахнуться Эмин.

- Но и бизнес – это снова папа!

- Мой бизнес заключался в продаже сувенирной продукции из России по интернету в Америке. Часы в закупке стоили $6, а продавались за $30. Нужно было вложить $100, чтобы заработать $300, и папа в этом не участвовал.

- Вы считаете, так можно разбогатеть?

- Конечно. Так раньше и богатели. Мой отец, он же из советского прошлого, так и разбогател.

Эмин улыбался, едва сдерживая раздражение.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ой, ну не рассказывайте, этого не может быть по определению, чтобы он такие сумасшедшие деньги заработал честно, - не унимался Соседов.

- Вы фактически называете сейчас моего отца преступником. Видимо, вы просто никогда не занимались бизнесом.

- Я знаю, как душат малый бизнес, как люди теряют его…

- Что касается Макса Фадеева – мы дружим, и потому я не заплатил ни за одну его песню. У нас нет финансовых отношений с Максом.

- Вы что, Муслим Магомаев или БюльБюль-оглы, что он так ценит вас? Вы в какой-то степени талантлив – но у вас нет стиля, темы творческой, я не знаю, о чем вы поете. У вас красивый голос, но бедноватый обертонами. И вдруг все – те же Лайма Вайкуле и Лепс записывают с вами дуэты.

- Но вот полный Амфитеатр людей в Витебске – скажите, почему? Потому что я бездарный?

- Вы талантливы в меру. Но этого недостаточно. А белорусская публика просто самая благодарная в мире – об этом говорят все артисты. Такой атмосферы, как на «Славянском базаре», нет больше нигде, и я тому свидетель.

- Мои родители помогают, как и любые – но не финансово! – закипел Эмин.

Спор решили прекратить, иначе бы он мог закончиться плохо, а мы решили расспросить Сергея Соседова, почему из года год он ездит на «Славянский базар» в Витебск.

НОМЕРА МОЛОДЫХ АРТИСТОВ НАДО ВСТАВЛЯТЬ МЕЖДУ КАДЫШЕВОЙ И ЛЕОНТЬЕВЫМ

- Сергей, вы каждый год в Витебске устраиваете бучу по разным поводам.

- Ну а что делать, если есть поводы. В прошлом году я ругался из-за искусственно созданных зон, куда не могут попасть журналисты. История яйца выеденного не стоила. Когда был жив прежний директор Родион Михайлович Басс, такого не было, он отстаивал права журналистов очень жестко. Каждый раз я надеюсь, что фестиваль изменится к лучшему. Я приезжаю сюда потому, что тут прекрасное общение с друзьями, коллегами, знакомыми музыкантами. Фестиваль не завял, здесь по-прежнему полно хороших концертов. Смотрите, в этом году впервые в рамках «базара» будет концерт в Ледовом дворце. Новых имен не так много, потому что все завязано на коммерцию. Что делать, если на молодежь тут никто не пойдет. Все же показатель успешности концерта – прежде всего, количество проданных билетов. Несколько лет назад уже был концерт молодых белорусских артистов в Амфитеатре. Но не каждый же год давать им выступать! Публика здесь любит старое, у нее очень консервативное мышление.

- А что бы вы сами предложили для реформирования «базара»?

- Я бы приглашал больше артистов из братских славянских стран – из Болгарии, Польши. Не было в Витебске сольного концерта Марыли Родович, хотя она и приезжала. Лили Иванова и Иорданка Христова были уже давно. Очень жаль, что не пригласили и уже, наверное, не пригласят Карела Готта, которого называли раньше «чешским соловьем». А сейчас он уже не в лучшей форме.

- Вы говорите об артистах, которые блистали еще в советскую эпоху.

- Да, это корифеи. Но ведь мы молодых артистов из этих стран не знаем вовсе. На них никто не придет. Надо популяризировать их через сборные концерты, вставляя номера молодых между Кадышевой и Леонтьевым.

Ни один "Славянский базар" не обходится без Сергея Соседова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ДИМАШ НЕ ДОЛЖЕН ЕХАТЬ НА «ЕВРОВИДЕНИЕ» ОТ БЕЛАРУСИ

- Конкурс молодых артистов на «базаре» вам интересен?

- Как дежурное блюдо. Каждый год одно и то же.

- А в этом году собираются петь только хиты, которые всем известны.

- Я не хочу запетое слушать, мне неинтересно. Есть эталонная интерпретация, и если уж они берут хиты, то пусть они звучат по-своему здорово. А не как обычно – только песню оскорбить своей аранжировкой.

- Казахский парень Димаш впервые стал известен именно как конкурсант «Славянского базара». Стал его открытием. Может быть, нам послать его в следующем году на «Евровидение» от Беларуси?

- Все когда-то где-то выступали в первый раз, и что? С какой стати ему ехать от Беларуси? Пусть Казахстан добивается участия в «Евровидении», как Австралия. А вообще, нечего Димашу там делать – он артист более высокого уровня. Ему вообще конкурсы больше не нужны. Он должен раскручиваться как новая мировая звезда. Причем продвигать себя именно с казахскими песнями. Миру интересно то, чего еще не было.

МНЕ, КАК И АГУРБАШ, ПРЕДЛАГАЛИ ОСТАТЬСЯ В КИЕВЕ. НО Я ЖЕ НЕ ГОВОРЮ ОБ ЭТОМ

- У кого из белорусов есть потенциал, чтобы выступить на «Евровидении»? Вы ведь знаете многих.

- Вы неудачных певцов отправляете. В этом году вообще было непонятно что (имеет в виду Зену - авт.). На мой взгляд, кого ни отправь, результат будет одинаков из-за невысокого рейтинга страны как таковой. Как и Молдовы – из года в год она отправляет интересных артистов, которые часто не попадают даже в финал. А в прошлом году, когда Молдову взялся продюсировать Киркоров, она и прозвучала. У Филиппа там налажены контакты, вот он и наводил мосты.

- Вы слышали высказывание Анжелики Агурбаш в телепередаче "Судьба человека", что ей, якобы, на «Евровидении-2005» в Киеве предлагали политическое убежище?

- Мне тоже в Киеве предлагали остаться, когда я работал на «X-Факторе». И что? Я об этом никому и не рассказывал. Это не является событием, что об этом говорить?

- Это тем более странно, что были потрачены более 2 миллионов долларов на участие в «Евровидении». За эти деньги можно было при желании остаться в любой стране мира.

- А за что такие деньги заплатили? – искренне удивился Соседов.

- Большой промо-тур, продюсер Филипп Киркоров, платье Юдашкина…

- Ну, «Евровидение» - не конкурс платьев, извините. Это конкурс песен, артистов и стран. Думаю, все эти высказывания - ерунда. Хотя она интересная певица и мне жаль, что она сейчас как-то потерялась. У нее узнаваемый тембр, в ней есть манера, вкус, исполнительская культура. Я даже одно время называл ее белорусской Долидой (легендарная французская певица итальянского происхождения – авт.).

- Кто еще вам симпатичен из белорусов?

- Иван Вабищевич (дядя Ваня), считаю, что он артист европейского уровня. Иван харизматичен, настоящий рокмен, энерджайзер. У нас в России артистов такого уровня нет! Также Петр Елфимов, потрясающий артист. Несомненно, его место в рок-опере. Он тонко чувствует музыкальное направление, в котором работает. В нем есть исполнительский интеллект, это важно. Он из года в год прогрессирует мощно. Один из лучших вокалистов в Беларуси и не только. Еще такой в очках выступает… Кто? Юзари, да. Вот он хороший артист, но я бы с него снял очки, которые закрывают его сущность. Так что у вас есть интересная музыка.

- А Тима Белорусских?

- Кто? Нет, я не слышал его. Наверное.

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Соседов, известный музыкальный критик, амплуа которого – задавать артистам неудобные вопросы и жестко критиковать их. Настоящую известность ему принесло участие в передаче «Акулы пера». В 2010-2015 годах был членом жюри украинской версии «X-Фактор».