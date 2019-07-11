Стас Михайлов собрал в Витебске букеты за себя и Баскова

Стас Михайлов продолжил победное шествие по Беларуси со своим юбилейным концертом «Все для тебя» в честь полувекового юбилея. Поздно вечером в среду ему сдался без боя Летний амфитеатр. Ни одна из зрительниц не смогла устоять перед хитами "Все для тебя", "Только ты", "Холодно", "Давай разлуке запретим", "Девочка-лето", "Свеча", "Где ты?" и т.д.

Зрители искупали Стаса в цветах и аплодисментахФото: Павел МАРТИНЧИК

Стас Михайлов все больше преображается, с каждым концертом у него густеет шевелюра, чернеет борода, которая еще больше оттеняет белоснежные зубы – и вот он уже напоминает Дядьку Черномора. Первую половину концерта артист провел в черном стилизованном под смокинг костюме, а во второй половине, как на Пасху, переоделся уже в белый костюм.

У Стаса Михайлова в Витебске множество поклонниц.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стас Михайлов сообщил, что подготовил ряд дуэтов с другими артистами, и в подтверждение своих слов пригласил на сцену Тамару Гвердцители. Остальные артисты, видимо, доедут в следующий раз.

Музыканты Михайлова заслуживали отдельных похвал.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почти сразу под сценой выстроилась очередь заинтересованных женщин с букетами.

- Похоже, цветов будет даже побольше, чем у Баскова, - пошутил кто-то из зрителей.

- Вот потому Коля в этом году и не приехал, - рассмеялся другой.

Завершился концерт ровно в полночь исполненной на бис песни «Без тебя».

- Без тебя, без тебя, всё ненужным стало сразу без тебя, - пел вдохновленный зал.

- От заката до рассвета без тебя, - вторило им эхом из-за забора, - там собралась толпа, которая по разным (скорее всего, финансовым) причинам не попала на концерт, но все же решила в этот день быть поближе к любимому артисту.

Вторую половину концерта Стас Михайлов провел в белом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поклонницы, которым не позволили вручить букеты во второй половине концерта, потом дожидались артиста у припаркованного под самым Амфитеатром автомобиля. Но не дождались, и со словами «ай, домой понесем», - растворились в ночи.

Стас в беломФото: Павел МАРТИНЧИК

Безусловным хитом у зрителей стала песня "Без тебя"Фото: Павел МАРТИНЧИК