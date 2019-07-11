«На день рождения подарил гладильную доску!» Что делать, если мужчина скряга?

- Мы с моим молодым человеком уже почти два года вместе, все идет к браку. Но меня не покидают сомнения: а тот ли это мужчина?

Дело в том, что хоть мы с парнем и живем вместе, но он будто бы сам по себе. Мы вдвоем работаем, но парень не покупает еду до тех пор, пока я не заставлю. А если и купит, то будет жутко экономить. И это не говоря уже о том, чтобы дать мне денег на личные нужды. В общем, почти вся моя зарплата уходит на то, чтобы прокормить нас обоих. Сама просить денег я не умею, да и не приучена. Ждать, пока он просто так купит мне хотя бы шоколадку, бессмысленно - это на грани фантастики. Даже на День святого Валентина парень мне вообще ничего не подарил. Советы вроде «покажи на своем примере, как нужно себя вести» не работают. Я ведь ему и готовлю, и подарки делаю, и массажи. В ответ - глухая стена. Когда напрямую говорю, чего бы хотела, хотя бы в подарок, то слышу только одни обещания. А если МЧ мне и дарит что-то, то только то, что сам считает нужным. Например, гладильную доску!

Фото: pixabay.com

Я пишу сейчас и понимаю, что такая глупая и не знаю, проблема во мне или в мужчине. Я его люблю, но от него сложно услышать взаимные слова или хотя бы простые комплименты. Свою холодность аргументирует тем, что стесняется. На этой почве у нас уже было несколько скандалов. Я даже хотела уйти, но он не отпустил, пообещал, что будет стараться. Я дала ему шанс, но прошло некоторое время, и все началось вновь - привычки берут свое.

В последнее время меня не покидают мысли уйти от него. Но я не знаю, как быть: за тот срок, что мы вместе, мы стали близкими людьми. Он перезнакомил меня с семьей и друзьями. Мне уже все говорят про свадьбу и детей. Но если ничего не изменится, то я не смогу. А я не уверена, что человек способен исправится. Как лучше поступить? Нужно ли дать человеку еще один шанс и как повлиять на его привычки? Я люблю своего мужчину и не считаю себя меркантильной девушкой, но и примириться с его укладом жизни не могу.

Алла.

Фото: pixabay.com

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА:

«Изменить можно лишь собственные привычки»

- Добрый день, Алла. Первое, что хочется сказать: в вашей паре мужчине сложно давать и дарить, а вам - просить и принимать, - говорит Галина Врублевская, психолог первой категории. - Если рассматривать ваш случай как зону развития для обоих, то можно что-то сделать. Но не стоит надеяться на изменения в поведении партнера. Вы уже пытались донести свои требования - результата нет. Изменить привычки можно, но только собственные. Вам надо в первую очередь разделить свои требования и желания. Одни касаются совместного бюджета на питание и хозяйственные нужды, другие - подарков. Алла, вы пишете о любимом как о партнере. Значит, расходы должны делиться пополам? Тогда вам придется научиться говорить мужчине, какая сумма и на что нужна. А дальше смотрите на его реакцию и действия. Готов он нести расходы - здорово. Нет? Значит, делайте выводы. После свадьбы будет то же самое. И очень большая вероятность, что детей содержать будете тоже вы.

Что касается подарков. Здесь сложнее, ведь делать их или нет, зависит исключительно от желания человека. Единственный нюанс - не задаривайте своего мужчину, а балуйте себя. Похоже, вы делаете для партнера то, в чем нуждаетесь и хотели бы сами. Если учесть его "стеснительность" говорить комплименты и склонность экономить, то вы постоянно будете обижаться, а он - чувствовать вину. Поэтому повторюсь: чаще вспоминайте о своих потребностях и делайте то, что вам хочется.

Что касается подарков. Здесь сложнее, ведь делать их или нет зависит исключительно от желания человека. Единственный нюанс - не задаривайте своего мужчину, а балуйте себя. Похоже, вы делаете для партнера то, в чем нуждаетесь и хотели бы сами. Если учесть его "стеснительность" говорить комплименты и склонность экономить, то вы постоянно будете обижаться, а он - чувствовать вину. Поэтому повторюсь, чаще вспоминайте о своих потребностях и делайте то, что вам хочется.