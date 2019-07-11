Артистов Майданова, Панайотова и Варвару встретили на вокзале в Витебске

У журналистов, аккредитованных на «Славянском базаре» в Витебске есть забавная традиция, которая порой очень раздражает артистов – встречать утренний поезд из Москвы. Сами понимаете, утром без макияжа, что называется, с «голым лицом» мало кто хочет попасть под прицелы камер. Знают об этой традиции, конечно, и сами артисты, которые ездят в Витебск из года в год. И идут на хитрости – темные очки ранним утром самый распространенный способ. Правда, в этом году, не иначе, «по просьбам звезд», прибытие поезда передвинули в полшестого на восемь утра.

Журналисты снимают прибытие поезда. Это уже традицияФото: Павел МАРТИНЧИК

Первый десант российских артистов на перроне.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прибывшие на поезде артисты были на удивление улыбчивы и доброжелательны. Автор и исполнитель Денис Майданов сразу сказал – а я знал, что вы будете меня встречать, поэтому, как только виды Москвы исчезли из окон, лег спать, чтобы иметь с утра свежий вид.

- Я за много лет на гастролях научился спать в любом состоянии – да хоть стоя. И даже если перевернуть меня с ног на голову, мне кажется, я смогу нормально отдохнуть, - рассмеялся Майданов. – Но вы же понимаете, что весь вагон знакомые артисты, и можно было проговорить до утра, давно не виделись. Я им сразу сказал – ребята, я вас очень люблю, но завтра насыщенный день, поэтому я спать.

Денис Майданов первым делом сфотографировался в городе у своей афиши.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оказалось, что после открытия Денис Майданов даст пару концертов, а потом снова вернется на собственный сольник 14 июля в Витебске. Называться он будет «Ничего не жаль».

Певица Варвара говорит, что обожает приезжать в Витебск.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Певица Варвара довольно часто приезжает на «Славянский базар».

- Мы каждый год ждем ваш фестиваль. Я все мечтаю о сольнике на «Славянском базаре», но, увы, пока не сбылось. Зато в позапрошлом году я была даже председателем жюри детского конкурса и поразилась, каких талантливых детей находит отборочная комиссия. Впрочем, «Славянский базар» всегда этим славился. С некоторыми из них мы потом пересекаемся на различных площадках, общаемся. Конечно же, я слежу за их судьбой.

Александр ПанайотовФото: Павел МАРТИНЧИК

Александра Панайотова на вокзале и вовсе встречал его фан-клуб. А вторая его часть приехала на поезде вместе с ним. На перроне они развернули флаг с изображением любимца. У известного артиста в Витебске запланирован сольник, правда, в концертном зале «Витебск», а не в Амфитеатре. Но Панайотов говорит, что это его совершенно не смущает.

- Я слышал, что эту сцену очень хорошо оснастили технически, так что я даже рад, что буду выступать в этом зале. А выступления в Летнем Амфитеатре мне будет достаточно и на открытии фестиваля.

Александра Панайотова в Витебске встречал фан-клуб.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Приятно, когда так тепло встречает фан-клуб?

- Да, так и из Москвы приехало около 50 человек. Я стараюсь тепло с ними общаться и не обижать, не обделять их вниманием. Я знаю цену этому всему и как могу поддерживаю.

Я уже настолько привык, что летом у меня обязательный приезд на «Славянский базар», что иного и не представляю и на это время ничего другого не планирую. Всегда рад возвращаться в Беларусь, тут всегда очень теплые и отзывчивые зрители.

Витебский железнодорожный вокзалФото: Павел МАРТИНЧИК