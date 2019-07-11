И дед надел пиджак мертвеца: «Пуля дважды в одно место не попадает - закон баллистики»

Геннадий Юшкевич - самый юный из лучших разведчиков XX века по версии каталога английских спецслужб. Человек-легенда, единственный из десяти участников знаменитой советской разведгруппы под кодовым названием «Джек», кто дожил до наших дней и может рассказать, как все было. 179 дней в оперативном тылу фашистских войск в Восточной Пруссии: с 27 июля 1944 года по 21 января 1945 года. Все они прошли через бои и столкновения, когда смерть ходила за ними по пятам. Как вечное напоминание об этом - большая фотография в комнате дедушки: на ней портреты десяти участников разведывательной группы «Джек» - одной из наиболее результативных в истории Великой Отечественной войны. Семеро остались на этой войне навсегда, еще двое умерли несколько лет назад.

В 1941 году, будучи 15-летним подростком, дедушка оставил Минск и стал разыскивать партизан. Его отец-врач ушел на войну в самом начале, а мать - участницу минского подполья - убили немцы. Партизан нашел, но на его просьбу остаться в отряде ему ответили: «Иди, пацан, на печку», но он настоял на своем, и его приняли. Когда в отряде забросили группу разведчиков «Чайка», которая участвовала в подготовке Белорусской крупномасштабной операции «Багратион», был у них связным благодаря отличному знанию немецкого языка, «ходил в город».

В составе спецразведгруппы под кодовым названием «Джек» разведывательного отдела 3-го Белорусского фронта дедушку забрали в Восточную Пруссию. Чтобы официально включить в состав группы «Джек», надо было оформить соответствующие документы: автобиографию и характеристику. «Как пацан оказался в группе?» - задали вопрос командиру группы. Командир сказал, что Гену можно будет легализовать на выполнение заданий. «Опыт у Гены есть, 2 года в группе «Чайка», знает подрывное дело, умеет обращаться с оружием, исключительная наблюдательность, хорошая память, свободно владеет немецким языком, достаточно смел и решителен». Заместитель начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерал Алёшин сказал: «Помните, каждый из вас стоит батальона солдат на передовой, поэтому зря не рискуйте, избегайте открытого боя. Помните, вы - глаза и уши фронта». Потом подошел к дедушке и спросил, сколько в нем веса. Дедушка ответил, что парашют выдержит. Генерал засмеялся и уточнил, что парашют рассчитан на 100 кг, а в нем и половины не наберется. «Смотрите, чтобы его на Кенигсберг не занесло», - пошутил генерал. Дедушку оберегали как «уши и язык» группы. Группа состояла из кадровых военных, а с языком у них была проблема. Переводчица и радистка погибли.

Когда однажды группу «Джек» запеленговали и фашисты вышли в лесу на дедушку с напарником, его четкая команда Waffen, um das Bein! и секундное замешательство немцев спаслои жизнь.

Погиб командир отряда, но выполнение задания никто не отменял, и тот, кто взял командование на себя, спас моему деду жизнь. Повсюду работали пеленгаторы. Отряд нарвался на немцев. В перестрелке командир увидел, что в моего дедушку целился немец. Командир опередил немца в выстреле. После разрядил вражеский пистолет и дал ему пулю со словами: «На, это твоя». Теперь эта пуля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, где есть стенд о военном подвиге моего дедушки.

Во время перестрелки пуля поразила одного из разведчиков прямо в сердце, и тогда заместитель командира группы сказал: «Ты самый молодой, тебе обязательно надо выжить! Надень его пиджак, пуля дважды в одно место не попадает - закон баллистики». А группа погибла практически вся. Из десяти человек выжили трое. Теперь остался только один, мой дедушка, Геннадий Владимирович, - ветеран Великой Отечественной войны, бывший белорусский партизан, ветеран военной разведки, участник двух диверсионно-разведывательных групп «Чайка» на территории Беларуси и «Джек» в Восточной Пруссии. Ныне подполковник в отставке.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Славы III степени, орденом Гвоздики, медалями «Партизану Отечественной войны I степени», «Партизану Отечественной войны II степени», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и юбилейными медалями. И его самая главная награда - дарованная жизнь.

Со своим отцом, моим прадедушкой, он встретился только после окончания войны. Прадед во время войны был начальником госпиталя, имел правительственные награды.

Я горжусь своими дедушкой и прадедушкой!

Максимова Анна, 8-й класс.

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