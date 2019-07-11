2019-07-11T12:35:42+03:00
Общество
КП Беларусь

«Я своего сына больше не увижу, так пускай и его мать не видит!»: 11 лет колонии за убийство парня в Минске

Также Рустам Рагимов должен будет выплатить потерпевшим 240 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда
Алеся ДОБЫШ
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Суд приговорил Рустама Рагимова к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.Суд приговорил Рустама Рагимова к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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11 июля в Минске огласили приговор по делу об убийстве 21-летнего Алексея Кривошея. По версии обвинения, студент второго курса Академии авиации Рустам Рагимов ударил Алексея ножом - молодой человек скончался. Конфликт у парней произошел из-за девушки: Рустаму не нравилось, что у его бывшей девушки появился новый парень. Рустам ударил Алексея не меньше 10 раз руками и ногами в голову, тело и конечности и один раз - ножом в живот. Молодой человек умер от колото-резаной раны.

Суд приговорил Рустама Рагимова к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор обвиняемый выслушал, опустив голову и не поднимая глаз от пола. Он должен будет выплатить родным Алексея компенсацию морального вреда: маме и младшему брату Алексея - по 70 тысяч рублей, отчиму и бабушке - по 50 тысяч рублей.

- Будешь гнить в тюрьме! - крикнула обвиняемому Лариса Францевна, бабушка Алексея.

Рустам Рагимов должен будет выплатить потерпевшим 240 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рустам Рагимов должен будет выплатить потерпевшим 240 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В последнем слове Рустам заявлял, что не нападал на Алексея, наоборот, тот якобы пытался напасть на Рустама. Обвиняемый добавил, что всего лишь защищался. Свою вину он не признал.

Гособвинитель в своей речи во время прений отметила, что Рустам первым нанес удар, Алексей Кривошей ему не угрожал.

Мама убитого парня попросила для обвиняемого самого строгого наказания.

- Как я не смогу своего сына увидеть, так пускай и его мать не увидит.

Бабушка убитого парня, Лариса Францевна, просила для обвиняемого самую высшую меру наказания, которая предусмотрена этой статьей. Женщина была недовольна тем, что Рагимов даже не извинился перед родными убитого.

Приговор обвиняемый выслушал, опустив голову и не поднимая глаз от пола. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приговор обвиняемый выслушал, опустив голову и не поднимая глаз от пола.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я еще хотела, чтобы лица, который были вместе с Рагимовым и которые избивали моего внука, были привлечены к ответственности.

После убийства вместе с Рагимовым были задержаны еще 5 человек, которые участвовали в драке. Но позже их отпустили, молодые люди начали менять показания и в результате пришли к тому, что они никакого участия в драке не принимали. Они на свободе, их никак не наказывали.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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