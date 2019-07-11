Фотоконкурс KP.BY «Мисс бикини-2019»

Лето, солнце, закат на море или родное озеро на даче… Самое время, чтобы сделать жизнерадостные фотографии в главном летнем наряде - купальнике! Смелые или классические модели, яркие принты или нежные узоры - купальники могут быть разными, главное, чтобы вы сами себе нравились. «Комсомольская правда» в Белоруссии» объявляет фотоконкурс «Мисс бикини - 2019». Присылайте ваши фото и выигрывайте призы!

Загружать фото можно с 12 июля 2019 года по 2 августа 2019 года (до 14.00), голосование будет идти по 4 августа 2019 года.

Победители будут объявлены 6 августа 2019 года.

По итогам интернет-голосования будут определены два победителя.

Участник, набравший наибольшее количество голосов, получит сертификат от Milavitsa на 100 рублей.

Участник, занявший второе место, получит сертификат от Milavitsa на 50 рублей.

Третий победитель будет определен организатором конкурса и получит брендированный дорожный подарок и сертификат на 10 рублей от Milavitsa.

Принимая участие в фотоконкурсе, участник гарантирует, что им получено согласие от лица, изображенного на присланной для участия в конкурсе фотографии, на размещение данной фотографии на сайте kp.by в рамках конкурса.

При загрузке фотографий участник конкурса должен указать подлинные фамилию, имя и отчество, контактный телефон.

От КАЖДОГО УЧАСТНИКА в конкурсе может участвовать ОДНО ФОТО.

ВАЖНО!

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 291111111 или 441111111.