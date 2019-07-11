Генпрокурор о страшном ДТП под Белоозерском: «Случай просто возмутительный»

- Ужесточение за пьяное вождение чем вызвано? - спросили журналисты у Конюка.

- Вы видите, что происходит вообще в мире, в Беларуси в частности. Последний случай в Брестской области просто возмутительный (в Березовском районе разбились насмерть в ДТП пять человек, среди них трое детей. За рулем находился нетрезвый водитель. - Ред.). Все можно понимать, но когда детки гибнут ни за что. Я смотрел эти кадры с похорон, кровью сердце обливается. Так что нам делать? Позиция президента очень жесткая. Он где-то в порыве сказал, что, может быть, лишать пожизненно прав. Не исключаю, что мы к этому придем. Уже начали машины забирать. Но посмотрите другую сторону: ну заберем мы права? Садятся без прав. Заберем машину - берут чужие, отцовские, угоняют. Надо какие-то другие меры прорабатывать, может быть, вместе с вами (журналистами. - Ред.), может быть, с психологами. Наверное, одним лишением прав кардинально проблему не решим.

- Может быть, этот вопрос будет вынесен на общественное обсуждение?

- Конечно, мы вначале в Генеральной прокуратуре подумаем. Доложим президенту предварительный результат. Но получается, что одними правовыми методами не достичь желаемой цели.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Генпрокуратура предлагает ужесточить наказание за пьяные ДТП

Вслед за МВД Генпрокуратура выступила с предложениями строже наказывать тех, кто сам сел нетрезвый управлять машиной или передал руль пьяному человеку. Мы собрали все предложения силовиков вместе.

Генпрокуратура предлагает ужесточить наказание за пьяные ДТП

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