2019-07-11T13:34:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Генпрокурор о страшном ДТП под Белоозерском: «Случай просто возмутительный»

Александр Конюк не исключает, что пьяных водителей пожизненно будут лишать прав
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В Березовском районе разбились насмерть в ДТП пять человек, среди них трое детей. Фото: СКВ Березовском районе разбились насмерть в ДТП пять человек, среди них трое детей. Фото: СК
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- Ужесточение за пьяное вождение чем вызвано? - спросили журналисты у Конюка.

- Вы видите, что происходит вообще в мире, в Беларуси в частности. Последний случай в Брестской области просто возмутительный (в Березовском районе разбились насмерть в ДТП пять человек, среди них трое детей. За рулем находился нетрезвый водитель. - Ред.). Все можно понимать, но когда детки гибнут ни за что. Я смотрел эти кадры с похорон, кровью сердце обливается. Так что нам делать? Позиция президента очень жесткая. Он где-то в порыве сказал, что, может быть, лишать пожизненно прав. Не исключаю, что мы к этому придем. Уже начали машины забирать. Но посмотрите другую сторону: ну заберем мы права? Садятся без прав. Заберем машину - берут чужие, отцовские, угоняют. Надо какие-то другие меры прорабатывать, может быть, вместе с вами (журналистами. - Ред.), может быть, с психологами. Наверное, одним лишением прав кардинально проблему не решим.

- Может быть, этот вопрос будет вынесен на общественное обсуждение?

- Конечно, мы вначале в Генеральной прокуратуре подумаем. Доложим президенту предварительный результат. Но получается, что одними правовыми методами не достичь желаемой цели.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Генпрокуратура предлагает ужесточить наказание за пьяные ДТП

Вслед за МВД Генпрокуратура выступила с предложениями строже наказывать тех, кто сам сел нетрезвый управлять машиной или передал руль пьяному человеку. Мы собрали все предложения силовиков вместе.

Генпрокуратура предлагает ужесточить наказание за пьяные ДТП

Генпрокуратура предлагает ужесточить наказание за пьяные ДТП

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