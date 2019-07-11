Конюк об уголовных делах в отношении адвоката инженера МЗКТ: Не исключаю, что Генпрокуратурой будут приняты кардинальные решения

- Генпрокуратура следит за развитием дела по бывшему главному инженеру МЗКТ? Возбуждены уголовные дела в отношении его адвоката, - спросила сегодня "Комсомолка" у Александра Конюка на V заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

- Хочу вам сказать, что возбуждение уголовного дела в отношении адвоката вызвало настороженность у меня, как скажем, у судьи. Я столько лет проработал судьей... Сейчас мы очень серьезно проверяем эти дела, возбужденные в отношении адвоката. Я не исключаю, что Генпрокуратурой будут приняты кардинальные решения по этим делам.

Напомним, адвоката Головача подозревают в разглашении данных предварительного следствия, а также в незаконном обороте оружия. В отношении женщины возбуждено два уголовных дела.

- Женщина сама стала обвиняемой после того, как разгласила третьим лицам информацию уголовного разбирательства. Против нее возбудили уголовное дело, - рассказали в МВД.

Кроме того, в доме женщины во время обыска был найден пригодный для стрельбы пистолет с патронами.

Мы уже писали, что бывший главный инженер Минского завода колесных тягачей Андрей Головач был задержан весной 2015 года по подозрению в получении взятки. В марте 2017-го суд Фрунзенского района Минска признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы, но была подана апелляция. Минский городской суд направил дело на новое рассмотрение, после чего Головача оправдали. Однако сразу после оглашения приговора мужчину задержали снова. Теперь главный инженер обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и в злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Его дело рассматривается в суде Первомайского района Минска. В СИЗО мужчина находится пятый год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвоката бывшего инженера МЗКТ, обвиняемого в коррупции, подозревают в разглашении информации и преступлениях с оружием

Против защитницы экс-управленца возбуждены уголовные дела (читать далее)

Генпрокуратура об оправдательном приговоре главному инженеру МЗКТ: «Мы проверяем его законность»

Мужчина находится в СИЗО около четырех лет (читать далее)