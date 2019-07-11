Кино под открытым небом: уютный кинопоказ прошел в центре Минска при поддержке банка ВТБ (Беларусь)

На площади Якуба Коласа при поддержке банка ВТБ (Беларусь) прошел масштабный показ серии короткометражных фильмов режиссера. Творческая акция «Cinemascope» была приурочена к смене экспозиции ежегодного выставочного проекта «Художник и город».

Более 200 человек пришли на площадь Якуба Коласа, чтобы стать участниками киновечера под открытым небом. Кинопоказ проходил в формате silent-события – в бесшумном режиме с использованием беспроводных наушников. На площади был установлен большой LCD-экран, зрители которого могли наблюдать за сменяющимися кадрами пяти короткометражных фильмов швейцарского режиссера.

Каждый фильм в программе кинопоказа выбран не случайно. Кинопроизведения Жоржа Швицгебеля не поддаются обычной классификации по видам и жанрам. Они соединяют в себе классическую музыку и покадровую живопись, уносят зрителей в мир, где сны рифмуются с реальностью, а бытовая жизнь – с полотнами великих мастеров.

«Решение провести “Cinemascope” в центре города появилось неспонтанно. Мы уже организовывали такие мероприятия на территории музея, поэтому возникло желание принести этот формат большему количеству минчан, которые, возможно, не сталкивались с проектом раньше», – комментирует директор Мемориального музея-мастерской им. Азгура Оксана Богданова.

Мероприятие прошло в рамках выставочного проекта «Художник и город», который впервые за 8 сезонов сменил экспозицию. В мае открыли арт-галерею картины белорусской художницы Зои Литвиновой, а 10 июля площадь Якуба Коласа украсили работы Зои Луцевич.

Художница Зоя Луцевич.

«Открытое пространство – моя стихия. Экспонирование в городской среде – реализованная мечта. Презентация произведений искусства в публичном пространстве – это, с одной стороны, уникальный шанс быть услышанным, многократно оценённым, а с другой – колоссальная ответственность. Я благодарна организаторам выставки и генеральному партнеру - банку ВТБ – благодаря которым столь масштабный проект проводится уже много лет», – делится впечатлениями художница Зоя Луцевич.

«Восьмой сезон “Художника и города” выдался очень насыщенным. В первую очередь, это связано с проведением творческих акций. Мы всегда рады поддерживать проекты, которые позволяют культуре выходить за рамки музеев, кинотеатров и картинных галерей, чтобы “поздороваться” с горожанами», – отмечает Ольга Жукова, начальник отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь).

Ольга Жукова, начальник отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь).

В этом году площадь Якуба Коласа стала центром популяризации разных видов искусства. Музыка, живопись, кинематограф – в рамках восьмого сезона в Минске проект «Художник и город» провел три творческие акции:

- «Свободный мольберт» – мероприятие, где любой желающий мог нарисовать собственную картину под руководством художницы Зои Литвиновой;

- «Sound Minsk» – живой концерт музыкального коллектива «Five-storey ensemble» на площади Якуба Коласа, который могли услышать зрители в беспроводных наушниках;

- «Сinemascope» – уютный киновечер в silent-формате.

Выставка будет радовать минчан и гостей столицы до конца августа, а в сентябре, второй раз за историю проекта, репродукции картин выйдут за рамки столицы. В прошлом году «Художник и город» знакомил с живописью жителей Витебска, а в этом году картины Зои Луцевич переедут в Брест, ознаменовав начало значимого события – празднование тысячелетия города.

Справочно:

Проект реализует коммуникационная компания GBS совместно с Музеем-мастерской З. И. Азгура при поддержке Минского и Брестского городских исполнительных комитетов. Шестой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает банк ВТБ (Беларусь).