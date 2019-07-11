Глава СК о трагедии 3 июля: «Пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества»

- Обвинение россиянам еще не предъявлено. Мера пресечения им избрана - заключение под стражу, - рассказал журналистам глава Следственного комитета Иван Носкевич.

- Не рассматривается версия, что виноваты не только россияне, но и наши военные? - уточнила "Комсомолка".

- В первый день я объявил, что четыре версии исследуются. И они на самом деле все четыре исследуются. Понятно, что самая очевидная версия - и она уже находит подтверждение - о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой: они изначальный были ненадлежащего качества либо же такими стали. Вот это сейчас самый актуальный предмет расследования.

- О какие-то еще задержания происходили по этому делу?

- Пока нет. Если они будут, то, конечно же, мы будем вас информировать.

По словам Носкевича, подозреваемые дают показания, сотрудничают со следствием.

- Во многом, конечно же, их показания прольют свет на реальную картину происшествия. Напомним, в Минске во время праздничного салюта на День Независимости Беларуси произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате были разрушены салютные установки. Одна женщина погибла на месте, еще 10 человек пострадали. Предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра.

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси после ЧП сообщила, что предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра. В этом году использовались фейерверки, купленные у российской фирмы-производителя ОАО «Пиро-Росс».

Было возбуждено уголовное дело, задержаны двое представителей российской фирмы-поставщика, которые прибыли в Беларусь для того, чтобы оказать необходимую помощь в подготовке салюта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муж погибшей на салюте женщины: «В тот вечер у меня было плохое предчувствие»

Наталья Николаевна 3 июля решила встретиться с внуками (читать далее)

Следственный комитет: 64-летнюю женщину, пострадавшую при ЧП во время салюта, спасти не удалось

Еще как минимум три человека получили травмы (читать далее)

Военные показали установки, которыми давали залпы салюта 3 июля

В день Независимости применяли фейерверочные изделия, которые раньше не использовались (читать далее)