«Пяст» указующий: почему за еврокубковую кампанию БАТЭ тревожно

В этом сезоне БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов стартовал с первого раунда, а не со второго. Да и в соперники жребий сразу отвел не исландцев или финнов, а более грозных поляков. Золото команда из Гливице выиграла впервые в истории, неожиданно обойдя более состоятельные команды. А ведь в сезоне 2017 - 2018 они и вовсе боролись за то, чтобы остаться в сильнейшем дивизионе. В общем, история похожа на «Лестер».

Перед игрой Алексей Бага говорил, что его подопечные собираются начать решительно с атак и прессинга, но получилось, что в первом тайме «Пяст» полностью переиграл БАТЭ.

До логичного гола поляков на 36-й минуте мог забивать Стасевич, и мы бы говорили, мол, снова сыграл еврокубковый опыт «желто-синих», но этого не случилось, и Алексею Баге в перерыве пришлось использовать все методы, чтобы взбодрить команду. Хотя после матча он говорил, что был готов к тому, что соперник будет больше владеть мячом.

Второй тайм БАТЭ провел более содержательно и, самое главное, отыгрался. Но гол родился благодаря индивидуальному мастерству Стасевича (классно ушел от защитника и отпасовал в штрафную) и Драгуна (точно пробил в одно касание). Не сказать, что за счет коллективных действий «желто-синие» явно показали, что они более опытный еврокубковый боец. Да и если глянуть статистику матча по ударам в створ ворот - 2:7 в пользу гостей…

Пока сложно сказать, с чем связана такая невпечатляющая игра БАТЭ. Может, по старой памяти казалось, что первый раунд можно пройти в энергосберегающем режиме. Или гложет тот факт, что в чемпионате Беларуси борисовчане идут не с привычным отрывом от остальных, а лишь догоняют брестское «Динамо»? Да или просто соперник так силен. Тренер «Пяста» говорит, что для них 1:1 - как победа в первой части противостояния.

- Учитывая, что гости забили, коллега может позволить себе такое высказывание. Это нормально. Что касается нас, то не вижу каких-то настроений, которые могут загнать в тупик. Мы много голов забивали на выездах, причем оказываясь в очень тяжелых ситуациях, играя при большой аудитории. В принципе, про первую часть сказано правильно. Но есть еще матч в Польше, - сказал Бага.

Для БАТЭ есть хорошие воспоминания. Ранее в еврокубках борисовчане шесть раз играли дома вничью в первом матче, после чего всякий раз выходили в следующий раунд. Но в Польше, скорее всего, придется играть без ключевого центрального защитника Егора Филипенко, который получил травму. И без Станислава Драгуна, на котором завязано очень много и в обороне, и в атаке - он получил вторую желтую карточку и удаление. Учитывая все эти факторы, БАТЭ в Польше надо сыграть лучший матч сезона.

- С одной стороны, отсутствие таких сильных футболистов, лидеров команды, конечно, само по себе неприятно. Но с другой - у сильных и опытных команд, с которыми ассоциируем себя, подобные кадровые проблемы способны мобилизовать коллектив и даже оказать положительный эффект. У нас есть кем заменить выбывших ребят, причем, уверен, без потери в качестве, - сказал Бага.

Поражение будет означать, что БАТЭ продолжит выступление лишь в квалификации Лиги Европы (второй раунд). На кону многое. В случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов БАТЭ заработает более 15 миллионов евро. За группу Лиги Европы - более 7 миллионов. За участие в первом раунде квалификации Лиги чемпионов борисовчане пополнят свой бюджет на 280 тысяч евро.