Ремонт в доме под Минском: «Диван купили за 80 рублей, шкаф - за 20, а люстру - за 7»

Сегодня мы в гостях у Александры, Артура и их пятерых детей. Три года назад они продали свою трехкомнатную квартиру в Каменной Горке и переехали в поселок Луговая Слобода под Минском. От станции метро «Могилевская» до их дома - 12 минут на машине.

- Когда наша семья перестала вмещаться в лифт, мы решили, что надо что-то менять, - говорит Александра. - Мы продали квартиру за $75 000, купили дом за $67 000, а разницу в $8 тысяч потратили на ремонт. Нам повезло: изначально хозяин продавал этот дом за $120 000, но очень долго не мог найти покупателей и снизил цену.

Александра, Артур и их дети переехали из городской квартиры в частный дом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В трехэтажном доме площадью 180 квадратных метров уже была сделана черновая отделка и уложен пол. Основными статьями расходов для новых хозяев стали проведение газа, установка окон и замена системы отопления.

- Нам пришлось заменить 17 окон, - говорит Александра. - К счастью, помогли друзья, которые продали нам их фактически по себестоимости за $3 тысячи.

«Почему бы не купить мебель б/у, если она в хорошем состоянии?»

Почти вся мебель в доме куплена на сайте бесплатных объявлений, где продаются вещи из вторых рук.

- Мы понимали, что не можем себе позволить новую мебель, - говорит хозяйка. - Но почему бы не купить вещи б/у, если они в хорошем состоянии?

Александра показывает свои находки:

- Например, вот этот диван вместе с креслом мне обошлись в 80 рублей. Стенку я купила за 180, журнальный стол - за 10. Люстра стоила 7 рублей, я взяла ее у людей, которые купили ее в 90-х, но так и не воспользовались, и она все это время лежала у них в коробке.

Диван с креслом стоили 80 рублей, а люстра - 7.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяйка сняла плафоны с люстры и вкрутила лампочки-свечки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Секция за 180 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шкафчики для кухни - за 400 рублей

Александра искала на сайтах объявлений кухню из натурального дерева. И нашла, причем сразу две: с фасадами из дуба и из сосны. Поскольку одного кухонного гарнитура для их большой семьи было недостаточно, решили взять оба. Обошлись они всего в 400 рублей. Хозяйка зашлифовала и покрасила фасады, поменяла фурнитуру. П-образную столешницу из шпона заказали в IKEA за $500, а два холодильника и посудомоечную машину перевезли из старой квартиры.

- Чтобы объединить кухню с гостиной, мы разрушили часть стены и сделали высокую барную стойку, - говорит хозяйка. - А потом у соседки увидели барные стулья - она нашла их в кафе, которое закрывалось, и мы купили их у нее всего по 40 рублей. Это натуральное дерево, такого качества мебель надо еще поискать! А небольшие потертости легко подкрасить.

Кухню и гостиную разделяет высокая барная стойка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Столешницу П-образной формы заказали в IKEA за $500.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стену украшают полки с декоративной посудой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Барные стулья - по 40 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В детской - двухметровый стол

На втором этаже расположены четыре детские комнаты. В одной из них стоит икеевский стол шириной около двух метров, чтобы за ним могли поместиться сразу несколько детей, висят качели.

В детской - качели для детей и длинный двухметровый стол.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вот этот шкаф я купила на сайте объявлений за 20 рублей, - говорит хозяйка. - Он был в хорошем состоянии, оказался очень удобным и вместительным. А в эту спальню мебель мы привезли из Литвы: кровать со скидкой стоила $150, комод - около $20.

Этот шкаф купили на сайте бесплатных объявлений за 20 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Комод за $20 привезли ил Литвы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кровать купили в Литве за $150.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Двухъярусная кровать в комнате у мальчиков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Верхний мансардный этаж пустует, он семье пока не нужен. Многие работы в доме хозяева делали сами: Артур шлифовал и покрывал лаком пол, Александра красила стены и укладывала декоративный кирпич.

В детских комнатах - мебель из вторых рук либо куплена в IKEA.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В большой ванной можно мыться сразу нескольким детям.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт обошелся примерно в $10 500, в том числе:

Замена 17 окон: $3000.

Проведение газа (газ был по улице) - $2500.

Замена системы отопления: около $4000.

Кухня: шкафчики - 400 руб., столешница - $500.

Барные стулья - по 40 руб.

Шкаф - 20 руб.

Люстра - 7 руб.

Комплект мебели: кровать с матрасом, зеркало и шкаф - 300 руб.

В просторной прихожей поставили аквариум.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В доме хватает места и для животных.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В большой семье не бывает скучно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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