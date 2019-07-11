Сезон в КХЛ «Динамо» начнет на «Минск-Арене» 2 сентября

Сезон в КХЛ стартует 1 сентября матчами между московским ЦСКА и «Авангардом» - прошлогодними финалистами Кубка Гагарина. Состав участников сократился: лига распрощалась со «Слованом». Зато календарь станет более ритмичным и сбалансированным. «Торпедо» из дивизиона Харламова в Восточной конференции перешло дивизион Тарасова Западной конференции. В дивизион Харламова из дивизиона Чернышёва перешла «Сибирь». Так в каждом дивизионе и в каждой конференции стало равное количество команд.

Минское «Динамо» начнет сезон 2 сентября в неудобный для всех понедельник. Но хорошая новость в том, что игра домашняя, против «Нефтехимика». Затем три выездных матча: с московским «Динамо», «Сочи» и «Спартаком». Затем четыре домашние игры 12-21 сентября: с «Сибирью», «Металлургом», «Амуром», «Йокеритом».

Каждый из 24 клубов проведет в регулярном чемпионате по 62 матча (по 31 дома и в гостях). По два раза все клубы лиги сыграют между собой (46 матчей). Еще 10 игр – с командами своего дивизиона и еще по 6 - с командами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно 744 матча. «Зубры» по четыре матчей проведут с клубами своего дивизиона («Витязем», «Локомотивом», «Сочи», ЦСКА, «Торпедо») и с клубами соседнего дивизиона («Северсталь», «Спартак», «Динамо» Рига).

На католическое Рождество 25 декабря «зубрам» играть в Китае с «Куньлунь Ред Стар», 30 декабря домашний матч с рижским «Динамо», первый матч Нового года вновь с питерским СКА – 5 января. На православное рождество игра с «Куньлунем» - уже в Минске.

Расписание матчей "Динамо" Минск в регулярном чемпионате КХЛ 2019-2020. Фото: twitter.com/hc_dinamominsk

Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля 2020 года. Старт плей-офф намечен на 1 марта 2020 года. Напомним, что два сезона подряд «зубры» туда не попали.

На этой неделе динамовцы проходили углубленное медобследование и физическое тестирование. 13 июля начнется первая часть сборов – в Пинске. Клуб ищет еще двух легионеров и просматривает белорусских хоккеистов. Среди тех, с кем подписали просмотровые контракты Максим Парфеевец и 37-летний Александр Матерухин. В сезоне 2016-2017 Матерухин в 59 матчах набрал 37 очков (22+15). Но в следующем году было лишь пять голевых передач в 24 играх и расставание с клубом. В прошедшем сезоне форвард выступал в ВХЛ за «Югру»" из Ханты-Мансийска, в 49 матчах набрал 35 очков (12+23).