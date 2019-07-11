В среднем белорусский мужчина выпивает 90 бутылок водки в год

Медленно, но верно Беларусь борется с алкоголизмом. Каждый год на 2 - 3% уменьшается количество людей, состоящих на учете с синдромом алкогольной зависимости: в прошлом году их было 163 тыс., сейчас 158 тыс.

Младенцев больше в расчет не берут

В рейтинге потребления алкоголя на душу населения по-прежнему остаемся на 27-м месте с показателем в 11,2 литра. Возглавляет этот рейтинг Молдова с 15,2 л, недалеко от нее ушла и соседняя Литва с 15 л. Сейчас мы можем себя более объективно сравнивать с другими странами, поскольку с 2018 года перешли на международную методику расчета потребления алкоголя.

- Если до этого мы учитывали все население с 0 лет, то на сегодня берем в расчет людей с 15 лет и старше, - пояснил Алексей Кралько, заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья. - Более современные подходы мы применили и к оценке так называемого незарегистрированного алкоголя, который не учитывается в продаже: самогон, домашнее вино, нелегально ввезенное спиртное. Для этого разработали свою оригинальную методику, которую ВОЗ одобрил и рекомендовал использовать в других странах.

По словам Алексея Аркадьевича, до этого белорусам приписывали совершенно лишние литры потребления самогона, домашних вин и прочей алкогольной «неучтенки». Получалось в год по 3 литра на душу населения. А в соседних странах, близких по культуре пития, намного меньше: в Литве - 1,6 литра, в России - чуть больше 2. Поэтому и была разработана своя методика, учитывающая множество объективных факторов. И количество незарегистрированного потребленного алкоголя в статистике уменьшилось в 2 раза.

«Вредное потребление алкоголя начинается с третьего тоста»

Медиков тревожит, что народ у нас больше предпочитает крепкие напитки. Относительно безопасной структура потребления алкоголя считается, когда таких напитков в ней не больше 15%. А у нас их 50%.

- Некоторым странам, например скандинавским, удалось уменьшить потребление крепкого алкоголя. Но быстро это не бывает, - говорит Алексей Кралько. - Иногда к этому шли 100 лет. И мы должны стремиться и понимать, что потребление крепкого алкоголя более отрицательно сказывается на здоровье, чем менее крепкого.

Если перевести выпиваемый белорусами алкоголь в чистый спирт, цифры шокируют. Эти подсчеты приведены в отчете ВОЗ за 2018 год.

- Мужчины в Беларуси потребляют в год 18 литров чистого спирта в пересчете на алкогольные напитки, женщины - 5,5 литра, - озвучил статистику Валентин Русович, координатор программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси. - Один литр чистого спирта эквивалентен пяти бутылкам водки. Если 18 литров пересчитать на водку, то получается 90 бутылок в год. В неделю - больше 1,5 бутылки водки.

ВОЗ не рекомендует превышать (в идеале - вообще не употреблять) уровень минимального риска употребления алкоголя. Для мужчин это 20 грамм чистого спирта в день, для женщин - 10 грамм.

- 10 грамм чистого спирта - это бокал пива 0,33 л, стандартный фужер сухого вина или рюмка объемом 35 мл крепкого напитка, - объяснил Валентин Русович. - Надо знать уровень, с которого начинается вредное потребление алкоголя. На наших традиционных застольях оно начинается с третьего тоста, когда крепкий алкоголь пьют 70-граммовыми рюмками.

«С вредным потреблением алкоголя связаны восемь разновидностей рака»

Ежегодно в Беларуси от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, умирает 20 000 человек. Или 50 смертей каждый день.

- Более 11 тысяч этих смертей - от сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность), порядка 6 тысяч - от внешних причин (суициды, травмы, несчастные случаи), более тысячи - цирроз печени и еще свыше тысячи - от онкологических заболеваний. Мало кто знает, что с вредным потреблением алкоголя связаны восемь разновидностей рака: локализации полости рта и глотки, рак пищевода, печени, прямой кишки, толстого кишечника и до 5% рака молочной железы. Новое понимание влияния алкоголя на онкозаболевания - это мировая тенденция. И здесь нет минимальной дозы, которая бы не вредила.

От случайного отравления алкоголем в прошлом году умерли 1476 человек. Только 10% этих смертей связаны с некачественным алкоголем. Остальные просто слишком много выпили за один раз. Смертельная доза, по словам Валентина Русовича, начинается с 30 маленьких рюмок крепкого напитка.

Повысить акцизы на крепкое спиртное (по примеру Швеции, где такой алкоголь облагается акцизом, в 10 раз превышающим акциз на сухие вина и в 20 - на пиво) - одна из мер, которую ВОЗ рекомендует для эффективной борьбы с алкоголизмом. Предлагается усилить ответственность продавцов за продажу спиртного несовершеннолетним (наказывать и продавца, и администрацию, и собственника магазина, а за повторное нарушение - приостанавливать лицензию), запретить ночную продажу алкоголя, уменьшить количество торговых точек, где он продается, и пересмотреть объемы упаковки.

- Беларусь - единственная страна в Европе, где пиво не относится к крепким напиткам, - отмечает представитель ВОЗ. - В соседних странах вы не увидите пиво в бутылках 1,5 и 2 литра, как в Беларуси.