Коммунальщики о скандальной клумбе за 11 тысяч рублей: «Это были планы, реальная цена меньше почти в 4 раза!»

Фото сметы для цветника, расположенного около домов №37 и 39 по улице Жудро, появилось на сайте «Зеленого портала» и быстро разлетелось по интернету. Еще бы, цифры впечатляют: на него планировали потратить 11 тысяч рублей! Судя по смете, там должен был развернуться настоящий цветочный сад с почти 2000 растений: от туй и можжевельников до разных цветов.

Изначально на него планировалось потратить 11 тыс. рублей, но потом цена снизилась почти в 4 разаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В реальности, фото которой прилагались к смете, все выглядело далеко не так радостно: вместо огромного цветника - скромная клумба и несколько десятков растений.

Интернет-пользователи возмутились: на что же были потрачены эти 11 тысяч рублей? Предположения были, скажем прямо, не слишком приятные для коммунальщиков и чиновников. Мы решили разобраться.

Как объясняют коммунальщики, к ним за помощью в обустройстве клумбы обратились местные жители. Работы проводились в мае этого года.

- Эта территория была в ужасном состоянии - как после войны! Там была стихийная парковка, машины заезжали на зеленую зону, газон был уничтожен. К нам обратились местные жители, чтобы мы восстановили его, благоустроили. Хотели сделать большой цветник на всей территории газона, озеленение, - говорит замдиректора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ №2 Фрунзенского района Алеся Савич. - Мы сделали предварительные расчеты, там действительно была сумма в 11 тыс. рублей. Ценник не завышенный, все по общереспубликанским расценкам. Ведь там нужно было восстановить площадь, сформировать цветник, посадить много цветов и кустарников.

Так выглядел участок раньше Фото: ЖКХ №2 Фрунзенского района

Однако воплотить задуманное в жизнь не получилось.

- При разбивке цветника возникли неудобства из-за проходящих коммуникаций, ведь кустарники сажать на сетях нельзя. Из-за этого решили сделать цветник раза в три-четыре меньше, чем планировали, - объясняет Алеся Савич. - Соответственно, и стоимость уменьшилась до трех тысяч руб. Там завезли много грунта, высадили 45 хост (травянистое растение. - Авт.), 50 лилейников, две туи и несколько мелких кустарников.

- А за чей счет выполнялись работы?

- За бюджетные деньги. Но тут важный момент. Нам не сразу выделяют деньги на основе сметы. Сначала определяются финансовые средства, утверждается смета, формируются программы, выбираем подрядчика, после чего работы выполняются, принимаются технадзором, подписываются акты. Эти акты отправляются в органы казначейства - и только потом это все оплачивается. Оплата по данному цветнику еще не проходила.