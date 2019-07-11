Впервые почти за год в Беларуси - дефляция, то есть снизился общий уровень цен

В июне в Беларуси впервые за последние 11 месяцев зафиксировали не инфляцию, то есть повышение общего уровня цен, а дефляцию - их снижение. Пусть и всего на 0,1%. Больше всего подешевели продовольственные товары (- 0,4%), в особенности овощи, которые потеряли в цене больше чем четверть. Оно и понятно - лето на дворе, самый сезон! А вот услуги в июне в сравнении с маем на столько же подорожали. Особенно это касается детсадов и яслей, прибавивших в цене без малого 10%.

Что примечательно, топы и подешевевших, и подорожавших продуктов оккупировали овощи. Например, возглавила десятку подорожаний месяца картошка, взлетевшая в цене в полтора раза. За ней идут свекла и морковь. А вот белокочанная капуста возглавила топ снижений цен, упав тоже в полтора раза (на 55,7%). За ней идут огурцы (- 45,5%) и помидоры (- 26,6%). К слову, капуста возглавила прошлогодний топ подорожаний из-за небольшого урожая. Сейчас уже пошла молодая капуста, поэтому цена на нее начала падать.

Если сравнить цены на огурцы, то сейчас они стоят в 10 раз дешевле, чем в феврале. Помидоры за это время подешевели примерно в 3 раза. Наконец-то взошел и урожай лука, из-за чего тот сильно подешевел. Напомним, в мае лук-севок продавался по 13 - 15 рублей за маленький стаканчик и был в большом дефиците.

Не вошли в топ-10, но подорожали в июне типичные летние напитки - квас, соки и пиво. С 1 июня некоторые коммунальные услуги также подорожали в рамках годового роста цены на 5 долларов, в июне они подросли на 3,6%.

Сладкоежкам пришлось несладко: подорожали многие виды мармелада, печенья, вафель и какао. Хорошо, хоть мороженое немножко подешевело (-0,6%).

А вот мясо в июне хоть официально и стало ниже в цене, но, скорее всего, заметить это в чеке будет сложно: всего минус 0,2%. Больше всего подешевела говядина (за исключением бескостного мяса) - минус 1,4%. Колбасы и копчености, напротив, подорожали на 0,2%.

КСТАТИ

В Нацбанке считают, что за год инфляция уложится в запланированные 5%.

Уровень годовой инфляции в Беларуси правительство планировало не выше 5%, но в первом полугодии цены росли быстрее. И все же, по мнению главного банковского регулятора, планы эти сбудутся:

- Мы говорили неоднократно, что ожидали в первом полугодии инфляцию в годовом выражении выше цели, которая определена на год. Но как раз те факторы, которые подталкивали инфляцию, ослабевают, и мы видим это в последние месяцы. Мы считаем, что будем находиться вблизи нашей цели - 5%, - приводит БелаПАН слова зампредседателя правления Национального банка Сергея Калечица.

По его словам, на рост инфляции в первом полугодии оказывали влияние сезонные факторы, связанные с производством сельхозпродукции, отставание роста производительности труда от заработной платы, а также внешние факторы.

- Сейчас все факторы работают на то, чтобы мы двигались к заявленной цели по инфляции, - уточнил зампред Нацбанка.