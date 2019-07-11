2019-07-11T17:16:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Вузы поднимают расценки: «Стоимость обучения выросла на 300 - 400 руб.»

Точные цифры назвали только в политехе
Алексей ЧУБАТ
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Однако не все вузы ежегодно повышают цены.Однако не все вузы ежегодно повышают цены.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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«Комсомолка» обзвонила основные вузы столицы, чтобы выяснить, платное обучение стало дороже или нет? Рост цен нам подтвердили только в Политехническом университете.

- Обучение в зависимости от специальности выросло на 300 - 400 руб., - подтвердили в пресс-службе БНТУ.

Так, первокурсникам, которые выберут в этом вузе специальность «экономика и управление на предприятии», придется выложить 3605,32 руб. в год. Но сюда на бюджет примут только 5 человек. Проходной бал на эту специальность в прошлом году составил 346 из 400 возможных. Столько же денег отдадут желающие поступить на факультет информационных технологий и робототехники БНТУ. А вот некоторые специальности машиностроительного факультета обойдутся в 3380,05 руб.

- Белгосуниверситет еще не утвердил цены на обучение на ближайший учебный год, - отметила начальник пресс-службы БГУ Елена Марцулевич. - Но в ближайшее время информация появится.

Однако не все вузы ежегодно повышают цены. И, как пояснили «Комсомолке» в Минобразования, учебные заведения сами определяют расценки на учебу.

Куда идут дополнительные доходы?

В вузах говорят, что в основном на повышение зарплат преподавателям, ими также оплачиваются командировки. Ремонт своего оборудования и коммуналку вузы также осуществляют из денег платников. Кстати, отличники и спортсмены во время учебы получают скидки. Есть льготы и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов и детей-сирот.

По информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в 2018 г. услуги в вузах выросли на 20,9%. Какой процент будет в этом году, пока неизвестно.

Уточним, что сроки приема документов на бюджет и на платное обучение - с 12 по 17 июля. Исключение - заочное обучение в вузах сельскохозяйственного профиля. Туда документы нужно подавать с 15 ноября по 5 декабря. Прием документов на платное обучение без сдачи вступительных экзаменов: 12 - 31 июля - Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС. На этих же условиях в Академию искусств, Академию музыки и Университет культуры документы нужно подавать с 12 июля по 2 августа. А во все другие вузы - с 12 июля по 4 августа. А тем школьникам, которые закончили профильные педкласы и поступает на педспециальности в вузы, документы нужно подавать с 12 по 14 июля.

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