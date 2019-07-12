Александр Лукашенко: Мне бы, как великим творческим людям, понимать этот «Черный квадрат» Малевича

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в Витебск с сыном Николаем в хорошем настроении - на сцену президент шел через зал не спеша, приветствуя зрителей. А во время торжественной речи несколько раз отходил от заранее заготовленного текста, чтобы пошутить.

Президент шел через зал Амфитеатра и здоровался со зрителями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Этот город обладает особой творческой энергетикой. Здесь жили и творили величайшие авангардные художники - Малевич и Шагал. Они подарили миру "Черный квадрат" и юных влюбленных, парящих над городом. Знаете, когда я сказал «Черный квадрат», сразу подумал: «Мне бы, как великим творческим людям, понимать этот «Черный квадрат». А так я радуюсь вместе со всеми и думаю: «Великое творчество», - улыбнулся президент.

В правительственной ложе мы заметили "Мисс Беларусь-2018" Марию Василевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В своей речи президент несколько раз говорил, что желает зрителям здоровья и долголетия. И даже если над Амфитеатром прольется дождик (кстати, так оно и вышло. - Ред.), то чтобы эти, «как говорят, «слезы Господа», попали на вас и увеличили дни жизни - вашей, ваших родных и близких, детей».

Белоруска Ксения Галецкая получила Гран-при из рук президента Беларуси Александра Лукашенко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первые призы «Славянского базара» уже розданы. Во-первых, белоруска Ксения Галецкая стала обладательницей Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019», и президент вручил ей специальный приз - «Лиру». Во-вторых, народная артистка Украины Таисия Повалий получила специальную награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию», статуэтка изображает бронзовую музу с венком над головой. А днем певица участвовала в закладке именной памятной плиты на Площади Звезд.

Таисья Повалий с призом «Через искусство — к миру и взаимопониманию».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для Таисии Повалий «Славянский базар» действительно сыграл огромную роль. Во-первых, здесь она выиграла Гран-при в 1993 году. На пресс-конференции она рассказала, что прекрасно помнит этот момент.

- Вот здесь я сидела, совсем еще юная - указала она место в первом ряду. - Помню, я приболела, застудила шею так, что не могла повернуть голову. Но когда объявили мое имя, запрыгала от счастья и забыла про свою боль. Это был счастливый день в моей жизни».

Здесь же, на «Славянском базаре» она встретила «мужчину своей мечты» - будущего мужа и продюсера Игоря Лихуту.

Певица Таисья Повалий с подарком - картиной из Витебска.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Памятная плита Таисьи Повалий на Площади Звезд.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Артистка рассказала, что занята сейчас подготовкой к 55-летию, которое планирует отмечать в этом году большим концертом в Киеве.

- 60 лет - это уже солидный возраст, много, а 55 - самый смак, в соку. Так что соберу в программе самые лучшие хиты. Я считаю себя по-прежнему топовой артисткой Украины.

В этом году на «Славянском базаре в Витебске» выступают участники из 42 стран, а всего пройдет 190 мероприятий на 23 творческих площадках.

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