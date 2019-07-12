Валерий Леонтьев: «Я из тех динозавров, которые пели в XX и XХI веках»

Певец как всегда начал с эффектного шоу: космические волчицы, огненные залпы, жаркие танцы.

- Ты как во сне…, - начал Леонтьев со своего хита 80-ых «Дельтаплан».

Артист отметил 70-летние в этом году и обещал, что концерт в Витебске будет последним в карьере. Так что начался он с долей грусти.

Неугомонный артист устроил театральное шоу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Амфитеатр разорвался в овациях с первой песни.

- Спасибо, сейчас на всех посмотрю, со всеми поздороваюсь! Спасибо, что пришли на детский утренник. Глазами своими на всех посмотрю, не верю, что так много людей. Очень приятно, что помните меня, пригласили не помню в какой раз! Рад видеть вас в любом виде и под любым соусом, желаю вам приятного вечера и хорошего настроения, - расчувствовался певец.

Леонтьев так закружился под хит «Казанова», что у артиста даже солнцезащитные очки слетели.

Валерий Яковлевич не подвел публику!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Это было более или менее про Казанова, - кокетничал Валерий Яковлевич. - Делаю экскурсию по годам, по векам. Я серьезно! Не все, кто начал петь в XX веке допели до XXI. Я из тех динозавров.

Певец исполнил несколько старых и новых композиций: «Кабаре», «Орел», «Пловец». У сцены стали собираться поклонницы с цветами, но охрана не подпускала к звезде.

- Я не понял, вы хотите сказать, что готовы сидеть и дальше. Здорово!

После инструментальной паузы, артист начал завораживающее «Танго».

- Столько энергии у Леонтьева! Возраст как у моих родителей, а как зажигает на сцене, - с восторгом обсуждали музыканта стильные дамы во втором ряду.

Певец исполнил несколько старых и новых композиций.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под песню «Потанцуй со мной» Валерий Леонтьев сменил обычный костюм на любимый черный кожаный.

За что мы любим артиста Леонтьева? Конечно, же не только за зажигательные хиты, но и за шоу! И Валерий Яковлевич не подвел публику! Таким «Браво!» позавидовал бы Николай Басков.

Концерт прошел на "ура"!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Так хорошо пошло, встаем? Сергей Савельевич сидит, бессменный режиссер «Славянских базаров». Так, что встаем? – сказал артист под хит «Маргарита».

- Можно, я скажу, что вы мне сказали?... Эта рыженькая девочка сказала: «Привет из Могилева прекрасному динозавру», - рассмешил публику артист и уже собрал охапку букетов!

Валерий Леонтьев на «Славянском базаре».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Недавно были на гастролях: в Латвии, там за углом Германия, Израиль, ну и США. В отличии от России, игорный бизнес там не запрещен. Ближе к Минску мы тоже наблюдали красивые сооружения. Эти удовольствия располагались на первом этаже гостиниц. Я не ходил: не люблю, когда чужие дяденьки отнимают мои бабуленьки. А вот мои орлы ходили. И вот, что из этого получилось!

На сцену вышли четыре танцора с шапкой в руках. Горячие парни зажгли на сцене, а потом пошли по залу собирать дань. В это время Валерий Леонтьев сменил третий костюм: белые брюки, легендарную майку-сеточку и ажурную белую куртку.

Валерий Леонтьев в Витебске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сначала мы собирали на строительство строительных объектов, потом на строительство опор на Керченский мост, а сейчас просто собираем, - пошутил певец. - Где кормилец? Если там хорошо идут дела, ты не спеши!

Кормилец пришел с наличными в шапке и коробкой конфет.

- То, что вы сейчас сделали – чудеса самоотверженности. Большое человеческое спасибо, - наигранно плаксивым голосом поблагодарил Леонтьев. – А мы на бой!

И «расстрелял» публику своими бессмертными хитами, в перерывах по традиции пошел в народ. Зрители от восторга аж пищали.

- Спасибо Валерий Яковлевич за бесконечную энергию жизни. Нам бы так в 70! – кричала ему преданная поклонница.

Зрители от восторга аж пищали.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Последнюю композицию «Занавес» Леонтьев пел с таким надрывом – аж бежали мурашки по коже…

- Расстаться нам пора, но так не хочется! – хотелось перепеть известный хит.

Казалось бы концерт закончился, ан нет: Леонтьев не может завершить свой последний концерт такой грустной нотой.

- Надо намекнуть… Ты меня не забывай, - запел Валерий Яковлевич. Все зрители встали и бесконечно хлопали - бесконечно!