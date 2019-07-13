На «Славянском базаре» квнщик Богдан из «Плюшек» рассказал, что женился
13 июля вечером гости «Славянского базара» увидят КВН-концерт чемпионов и финалистов Высшей лиги Международного союза КВН.
Звезды КВН провели пресс-конференцию. Серьезно поговорить не удалось)Фото: Павел МАРТИНЧИК
А днем звезды юмора дали пресс-конференцию, один из них был Богдан Лисевский, бывший игрок «Плюшки имени Ярослава Мудрого». Сейчас 25-летний парень резидент Comedy Club.
- Богдан, у вас много поклонниц, как у вас с личной жизнью? – обратилась журналист журнала "Счастливая и красивая" Ольга Уласевич.
- Я женился 8 июня, - в своей фирменной манере ответил Богдан и все обалдели.
- Как зовут вашу жену? Чем она вас покорила?
- Катя. Какие вопросы? У нее есть волосы…глаза… и одеколон, - несерьезно ответил юморист.
Но в Инстаграме Богдана есть фотография с девушкой с именем Катя.На всякий случай, поздравляем!
Богдан с таинственной незнакомкой по имени Катя. Фото: Инстаграм
Айдар Гараев из команды "Союз".Фото: Павел МАРТИНЧИК
Денис Дорохов из "Сборной Камызякского края" 13 июля выступит в Витебске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Гостей фестиваля ждет порция здорового юмора уже вечером 13 июля.Фото: Павел МАРТИНЧИК