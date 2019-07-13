2019-07-13T12:36:21+03:00
Звезды
КП Беларусь

На «Славянском базаре» квнщик Богдан из «Плюшек» рассказал, что женился

Впервые на фестиваль приехали квнщики из Высшей Лиги
Эвика ОТТО
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Богдан в Витебске рассказал, что женился!Богдан в Витебске рассказал, что женился!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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13 июля вечером гости «Славянского базара» увидят КВН-концерт чемпионов и финалистов Высшей лиги Международного союза КВН.

Звезды КВН провели пресс-конференцию. Серьезно поговорить не удалось) Фото: Павел МАРТИНЧИК

Звезды КВН провели пресс-конференцию. Серьезно поговорить не удалось)Фото: Павел МАРТИНЧИК

А днем звезды юмора дали пресс-конференцию, один из них был Богдан Лисевский, бывший игрок «Плюшки имени Ярослава Мудрого». Сейчас 25-летний парень резидент Comedy Club.

- Богдан, у вас много поклонниц, как у вас с личной жизнью? – обратилась журналист журнала "Счастливая и красивая" Ольга Уласевич.

- Я женился 8 июня, - в своей фирменной манере ответил Богдан и все обалдели.

- Как зовут вашу жену? Чем она вас покорила?

- Катя. Какие вопросы? У нее есть волосы…глаза… и одеколон, - несерьезно ответил юморист.

Но в Инстаграме Богдана есть фотография с девушкой с именем Катя.На всякий случай, поздравляем!

Богдан с таинственной незнакомкой по имени Катя. Фото: Инстаграм

Богдан с таинственной незнакомкой по имени Катя. Фото: Инстаграм

Айдар Гараев из команды "Союз". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Айдар Гараев из команды "Союз".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Денис Дорохов из "Сборной Камызякского края" 13 июля выступит в Витебске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Денис Дорохов из "Сборной Камызякского края" 13 июля выступит в Витебске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гостей фестиваля ждет порция здорового юмора уже вечером 13 июля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гостей фестиваля ждет порция здорового юмора уже вечером 13 июля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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