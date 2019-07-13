На «Славянском базаре» актриса Алена Яковлева купила винтажную куклу и четыре тюбика туши

Артисты привезли в Минск комедию «Кадриль» в рамках «Театральных встреч-2019». Из пресс-центра мужская часть антрепризы скрылась на «Мерседесе», а вот девушки отправились на центральную улицу пошопиться. Конечно, звезды театра и кино не смогли остаться не замеченными. Прохожие сразу стали перешептываться, смельчаки просили автографы, фото и просто падали в объятия.

В субботу в Витебск приехала плеяда российских звёзд: Алена Яковлева, Татьяна Яковенко, Ольга Прокофьева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Актриса Ольга Прокофьева подошла к продавцу вязанных кукол - женщина так растерялась, что убежала со своего торгового места.

- Да, что вы? Я же хотела с вами сфотографироваться! - успокоила женщину заслуженная артистка.

- Сумочки, сумочки, пойдемте, посмотрим сумочки, - переключилась Ольга Евгеньевна.

Народная артистка России Алена Яковлева присматривала куколку. Звезда давно коллекционирует куклы из разных стран.

Ольга Прокофьева своей простотой по-хорошему напугала продавщиц.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вон какие ресничку у нее, - взяла в руки винтажную куклу мастерицы Вероники Свирщевой. – Сколько стоит?

- 100 рублей.

- А у нас только васильки, - улыбнулись артистки. Выдуманными деньгами российские гости могли расплачиваться только в своей гостинице и пресс-центре. – Сколько это в российских рублях?

Актриса Татьяна Яковенко любит белорусскую косметику и трикотаж.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вместе с «Комсомолкой» актрисы произвели конверсию, но вот незадача – самой кукольнице не было на месте.

- Сейчас, сейчас – она прибежит, - разволновалась помощница.

- Посмотрите, какая интересная брошь! Можно носить под мою бежевую кофточку, помнишь Таня? – советовалась с актрисой Татьяной Яковенко Ольга Прокофьева: в руках у нее была желтая брошь из бисера.

Женщины есть женщины. Куда же без красивых украшений!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А я всегда на гастролях покупаю белорусскую косметику, трикотаж. Всегда есть ваши масочки для лица. Сегодня тоже надо успеть купить. Очень люблю белорусскую косметику, - рассказала Татьяна Яковенко.

- В этом ваш секрет красоты? – спросили мы.

- Да, благодаря белорусской косметики. Вот мне сегодня Аленка предложила крем-хайлайтер: кожа разглаживается и сияет!

- А тушь какая классная! Все гримеры мне в один голос говорят: белорусская – самая лучшая. Я четыре тюбика уже купила, могу тебе один отдать, - подхватила Алена Яковлева.

Ольга Прокофьева искала сумочку, а нашла сережки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А вы не подскажите, кто это? – вдруг, обратились к нам молодые барышни, понимая, что не просто так люди сбегаются фотографироваться – значит здесь звезды.

- Ой, здравствуйте! Как я рада вас видеть. Мы одесситы. Была на вашем спектакле «Слишком женатый таксист», - подошла к Алене Юрьевне туристка Светлана.

- Теперь моя Маша играет этот спектакль, - ответила народная артистка России.

Светлана из Одессы чуть не расплакалась, увидев актрис.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- И Оленька тут! Девочки, давайте хоть с вами сфотографируемся. С Одессы ехала и не думала, что вас увижу – аж слезы на глазах, - расчувствовалась поклонница.

- Мы так хотим в Одессу, но пока не можем, но, надеемся, что когда-нибудь получится, - сказала Алена Яковлева.

Светлана из Одессы не ожидала такого подарка судьбы!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока мы все ждали мастерицу, Ольга Прокофьева присмотрела себе картины: на одной изображена лошадь, на другой – корова. Решила, что надо брать две. И наконец-то появилась хозяйка кукол и картин Вероника.

- Ой, у меня даже руки трясутся, - разволновалась женщина. – Ольга, я вам еще дарю букетик лаванды – сама выращиваю. К сожалению, у меня он один.

А Алене Юрьевне и Татьяне Александровне мастерица подарила броши со своей монограммой.

- Удачи вам, вы красавицы! – сказала на прощание довольная рукодельница.

Портрет Лошади скажу приглянулся Ольге Евгеньевне...Фото: Павел МАРТИНЧИК