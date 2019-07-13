«Когда я запрещал петь «Малітву», на меня обижались». 25 лет назад родилась главная песня новейшей истории Беларуси

В этом году юбилейными концертами отмечается 50-летия со дня основания ансамбля «Песняры». Прошли они и четверть века назад по поводу 25-летия, когда была жив лидер коллектива Владимир Мулявин. Как и в 2019-м, в 1994-м был концерт на «Славянском базаре», где коллектив представил, среди прочего, программу «Голос души». Ее кульминационным номером стала песня Олега Молчана «Малітва». С тех пор она не раз становилась финальным аккордом «песняровских» концертов.

Песняры Молитва О.Молчан-Я.Купала исп.В.Мулявин.1994 год. Премьерное исполнение песни на 25-летии ансамбля "Песняры", "Славянский базар", Витебск. Малiтва (муз.А.Молчан, сл.Я.Купала)

«Малітва» написана на компиляцию строф из двух стихотворений-молитв Янки Купалы. Их принес Олегу Молчану, тогда пианисту и аранжировщику ансамбля, сам Мулявин. Хотел, чтобы молодой автор после успешных «Кумы» и «Обманите меня» написал для него балладу.

Олег Молчан четверть века назад и сегодня: артист "Песняров" и маститый композитор. Фото: Михаил Маруга (из архива Олега Молчана)

- Меня, в отличие от уже загоревшегося идеей Мулявина, смутил приличный объем. Но Георгиевич был готов петь долго – только напиши хорошую музыку, - рассказывает Олег Владимирович. - А сразу это не удавалось, работалось тяжело, я примерялся к разным вариантам и все отметал: мне хотелось, чтобы это был гимн, а в то же время музыка, понятная каждому. Ну, и важно было попасть в Мулявина-исполнителя, чью фактуру я уже прекрасно знал, понимал и то, что номер войдет в духовную программу «Песняров» - «Голос души». Кстати, и первый духовный посыл ощутил в Свято-Духовом кафедральном соборе, когда услышал там молитву «Отче наш». Она меня зарядила, как-то прояснила посыл: песня должна прозвучать молитвой за всех нас.

А собственно идея пришла композитору на гастролях - на фестивале «Звездный прибой» в Крыму, где «Песняры» жили на пароходе:

- Рояля и даже розетки для синтезатора в каюте не было, потому я наиграл первый вариант мелодии на гитаре. А уже в Минске сделал аранжировку и показал ее Мулявину. Он забрал ноты, и через несколько дней, приехав на студию, записал «Малітву» буквально с пары дублей. Я тогда поразился, как эта песня подходит Мулявину. Не зря ее до сих пор частенько приписывают Владимиру Георгиевичу.

Правда, после смерти Мулявина попытки спеть «Малітву» другими артистами, взрослыми или детьми, композитора не впечатляют. Он говорит, что у этой песни появился эталонный исполнитель, как Шаляпин для «Вдоль по Питерской» и Козловский для «Вечернего звона». «Других мне искать и не хочется», - признается Молчан.

- Потому в свое время и принял решение не давать всем разрешение на ее исполнение. Многие на меня тогда обиделись, но для меня очевидно: люди не понимали, что они поют, какую песню. Думали, что взялись за эстрадную балладу, но это ведь не только песня – это и духовная работа! Не случайно я сделал специальную аранжировку для хора Свято-Духова кафедрального собора. Вообще, чем дальше, тем больше «Малітва» мне видится сочинением не для эстрадного, а для хорового исполнения. Может, в этом и ее сила - она не привязана, не замкнута в каком-то стиле. Это просто музыка, но – обращенная к высшему. Чтобы иметь такую духовность, нужно иметь опыт и мудрость, как в свое время была у Мулявина.

Moлитва (О.Молчан-Я.Купала) - Хор Свято-Духова собора.Молитва (муз. О.Молчан, сл.Я.Купала) в исполнении архиерейского хора Минского Свято-Духова кафедрального собора.

"Песняры" 1990-х оказались мощным составом и создали немало известных песен. Фото: Михаил Маруга (из архива Олега Молчана)

Теперь Олегу Молчану больше по душе так называемые инсталляции, когда артисты на том или ином концерте поют по кусочку, а потом вступают хором на последних припевах:

- Все звучат грандиозно, величественно, это поднимает дух. Мне как композитору показалось решение это самым правильным на сегодня.

Молитва (О.Молчан-Я.Купала)-Л.Борткевич, А.Кашепаров, И.Видова, Хорошки.

Сегодня Олег Молчан готовит солидное издание на московской фирме «Мелодия» к 50-летию «Песняров» - это песни композитора в исполнении как ансамбля, так и отдельных его солистов в разное время. Скоро уйдут в печать коллекционный винил и двойной CD-релиз, куда попадет около 35 вещей. В том числе будут там и варианты хитов Молчана. Ведь одну только песню «Юность» изначально пел в ансамбле Игорь Пеня, но потом к ней обращались и Владимир Мулявин, и Анатолий Кашепаров, и Вадим Косенко.