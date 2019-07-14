На «Славянском базаре» у Тамары Гвердцители не зазвучал рояль

- Я 26-й раз приезжаю в Витебск, но это мой первый сольный концерт на «Славянским базаре», - призналась публике Тамара Гвердцители.

И зрители, и сама артистка наслаждались концертом. Ведь Гвердцители поет душой, а не голосом. И говорит со зрителям очень откровенно про жизнь, про счастье, про боль и, конечно, про любовь.

Ведь Гвердцители поет душой, а не голосом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но все эту идиллию неожиданно смазал не зазвучавший рояль. Знаменитая певица не растерялась и быстренько пересела за клавиши Национального академического концертного оркестра Михаила Финберга. А бесподобно исполненная песня «Мамины глаза» и вовсе стерла из памяти оплошность звукорежиссеров.

- Дай Бог, чтобы мы создали фестиваль, который носил твое имя, - расчувствовался Михаил Финберг, пишет evrozesnews.ru.