2019-07-14T13:21:41+03:00
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КП Беларусь

На «Славянском базаре» у Тамары Гвердцители не зазвучал рояль

Казус случился на сольном концерте звезды в Витебске поздно вечером 13 июля
Эвика ОТТО
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На «Славянском базаре» у Тамары Гвердцители не зазвучал рояль.На «Славянском базаре» у Тамары Гвердцители не зазвучал рояль.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Я 26-й раз приезжаю в Витебск, но это мой первый сольный концерт на «Славянским базаре», - призналась публике Тамара Гвердцители.

И зрители, и сама артистка наслаждались концертом. Ведь Гвердцители поет душой, а не голосом. И говорит со зрителям очень откровенно про жизнь, про счастье, про боль и, конечно, про любовь.

Ведь Гвердцители поет душой, а не голосом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ведь Гвердцители поет душой, а не голосом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но все эту идиллию неожиданно смазал не зазвучавший рояль. Знаменитая певица не растерялась и быстренько пересела за клавиши Национального академического концертного оркестра Михаила Финберга. А бесподобно исполненная песня «Мамины глаза» и вовсе стерла из памяти оплошность звукорежиссеров.

- Дай Бог, чтобы мы создали фестиваль, который носил твое имя, - расчувствовался Михаил Финберг, пишет evrozesnews.ru.

Гвердцители 26-й раз приезжает в Витебск, но это был ее первый сольный концерт на «Славянским базаре». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гвердцители 26-й раз приезжает в Витебск, но это был ее первый сольный концерт на «Славянским базаре».Фото: Павел МАРТИНЧИК

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