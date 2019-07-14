Ольга Бузова приехала в Витебск после двух бессонных ночей: «Сейчас посплю, а завтра пойду смотреть красивые места»

С 14 на 15 июля Ольга Бузова выступит в Витебске в рамках вечеринки HIT NON STOP, а также на торжественном закрытии. А пока известная певица и телеведущая отсыпается в своем роскошном номере.

- Вот чего я ждала двое суток. Две ночи моя спина не прикасалась к кровати, а лицо к подушке, - осипшим от недосыпа голосом рассказала Бузова в сториз, поглаживая просторную кровать в номере.

Номер Ольги Бузовой в Витебске. Звезда мечтала поспать двое суток.

- Витебск приветики! Красиво-о-о! Напиши мне куда сходить, завтра надо будет посмотреть красивые места. А сейчас я покушаю и спать. Заказала себе чаек и яишенку. Я так устала, что кажется…., - продолжила в другом сториз Ольга и внезапно отключилась.

Вид на Витебск из окна Бузовой. Город артистке понравился.

Действительно, путь артистки в Витебск был долгий: за сутки до Витебска Бузова выступала на алтайском курорте Яровое. Потом она 6 часов ехала в аэропорт Новосибирска, откуда прорекламировала концерт на «Славянском базаре» прямо из туалета в аэропорту. Дальше звезду ждал перелет до Москвы, потом до Минска, а потом дорога на «Мерседесе» до Витебска. Так что Ольга изрядно устала.

Ольга очень рада, что ее пригласили в Витебск. Об этом она сообщила в аэропорту Новосибирска.

Вместе с Бузовой на сцене выступят и другие популярные артисты: MONATIK, Алина АРТЦ, Леша СВИК, MARUV, RAUF & FAIK, Ольга БУЗОВА, MARNIK, SHANGUY, CYGO, ROMPASSO, ARNON ft. KILLUA, BRIGHT SPARKS, ALEKSEEV, TRIPLO MAX, SEREBRO, KERRIA, BOULEVARD DES AIRS, RASA, KAVABANGA & DEPO & KOLIBRI, AMBER VAN DAY, GAYAZOV$ BROTHER$, FILATOV & KARAS, VERBEE, ИСАЙЯ, ARSENIUM ft. MIANNA, BORIS WAY ft. CARLA KATZ. Дискотека начинает в 1.30 15 июля.