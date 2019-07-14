2019-07-14T23:11:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Посмотрите, как гуляет Витебск в дни "Славянского базара" [ФОТО]

Город превратился в большую арт-площадку. Кроме фестивальной программы на улицах можно встретить танцоров, музыкантов, клоунов, вкусно перекусить и окунуться в атмосферу праздника.
Павел МАРТИНЧИК
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Если вы не идете в театр, тогда театр идет к вам.Если вы не идете в театр, тогда театр идет к вам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

У подножья Свято-Успенский кафедрального собора устроили танцевальное представление. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У подножья Свято-Успенский кафедрального собора устроили танцевальное представление.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гастрономических гурманов ждали креветки на мангале. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гастрономических гурманов ждали креветки на мангале.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием пробовали вкусности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием пробовали вкусности.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Витебске царит атмосфера любви. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Витебске царит атмосфера любви.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Танцы до упада. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Танцы до упада.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прохожие с удовольствием фотографируются с глобусом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прохожие с удовольствием фотографируются с глобусом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центр Витебска превратился в большую арт-площадку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центр Витебска превратился в большую арт-площадку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Восточные красавицы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Восточные красавицы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Витебска столько людей, что кажется яблоку негде упасть. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Витебска столько людей, что кажется яблоку негде упасть.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как всегда в дни проведения "Славянского базара" в Витебск приходят дожди. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как всегда в дни проведения "Славянского базара" в Витебск приходят дожди.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще один арт-объект в городе. Чтобы сфотографироваться с фортепиано выстроилась целая очередь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще один арт-объект в городе. Чтобы сфотографироваться с фортепиано выстроилась целая очередь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В городе царит атмосфера праздника. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В городе царит атмосфера праздника.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Танцевальный батл. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Танцевальный батл.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центр Витебска превратился в большую арт-площадку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центр Витебска превратился в большую арт-площадку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В дни проведения "Славянского базара" Витебск превратился в большую арт-площадку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В дни проведения "Славянского базара" Витебск превратился в большую арт-площадку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все любят вкусно и сладко поесть. Особенно дети. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все любят вкусно и сладко поесть. Особенно дети.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В дни проведения "Славянского базара" Витебск превратился в большую арт-площадку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В дни проведения "Славянского базара" Витебск превратился в большую арт-площадку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Славянский базар" в Витебске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Славянский базар" в Витебске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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