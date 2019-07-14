Посмотрите, как гуляет Витебск в дни "Славянского базара" [ФОТО]
У подножья Свято-Успенский кафедрального собора устроили танцевальное представление.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Гастрономических гурманов ждали креветки на мангале.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дети с удовольствием пробовали вкусности.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Витебске царит атмосфера любви.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Танцы до упада.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Прохожие с удовольствием фотографируются с глобусом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Центр Витебска превратился в большую арт-площадку.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Восточные красавицы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В центре Витебска столько людей, что кажется яблоку негде упасть.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Как всегда в дни проведения "Славянского базара" в Витебск приходят дожди.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Еще один арт-объект в городе. Чтобы сфотографироваться с фортепиано выстроилась целая очередь.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В городе царит атмосфера праздника.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Танцевальный батл.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Центр Витебска превратился в большую арт-площадку.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В дни проведения "Славянского базара" Витебск превратился в большую арт-площадку.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Все любят вкусно и сладко поесть. Особенно дети.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В дни проведения "Славянского базара" Витебск превратился в большую арт-площадку.Фото: Павел МАРТИНЧИК
"Славянский базар" в Витебске.Фото: Павел МАРТИНЧИК