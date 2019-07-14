Посмотрите, как гуляет Витебск в дни "Славянского базара" [ФОТО]

Сплошные тайны: в Ватикане вскрыли могилы двух принцесс в поисках останков пропавшей 36 лет назад девочки

А там не нашли ни тел принцесс, ни останков девочки, а одна могила оказалась вовсе недавно перестроенной в потайную комнату