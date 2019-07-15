«Отмечается снижение цен на мясо». Нацбанк и МАРТ объяснили июньскую дефляцию

В июне белорусы могли наблюдать редчайшее явление - дефляцию или снижение общего уровня цен. Последний раз она была 11 месяцев назад. В итоге годовая базовая инфляция (т. е. без учета цен, которые меняются административно и сезонно) уменьшилась с 5,2% в мае до 4,8% в июне 2019 года.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) пояснили, что причина - подешевевшее продовольствие.

- В течение 2019 года отмечается снижение цен на мясо и мясопродукты, что приводит к снижению их вклада в годовой прирост потребительских цен (по оценке МАРТ, с 1,3 процентного пункта в декабре 2018 года до 1 процентного пункта в июне 2019 года). Также на замедление годовых темпов роста значимое влияние оказало снижение интенсивности роста цен на плодоовощную продукцию (с 9,5% в мае до 4% в июне 2019 года), - сообщает МАРТ.

Напомним, в июне сильно упали цены на капусту (на 55,6%), огурцы (на 45,5%), помидоры (на 26,6%). Все вполне объяснимо: на подходе был первый урожай, а капусты в прошлом году высадили маловато, что привело к ее подорожанию в момент, когда запасы как раз начали заканчиваться.

В Нацбанке тоже уточнили, что мясом стало дешеветь: по итогам I полугодия этого года цены на мясо и мясопродукты уменьшились на 0,7% (июнь 2019 года к декабрю 2018-го). Напомним, в прошлом году мясо курицы так резко подорожало, что МАРТ даже заподозрил производителей в ценовом сговоре. Однако подтвердить это не удалось.

Статистику в прошлом месяце подпортили подорожавшие услуги (например, детсады, билеты на поезда и коммуналка), а также сигареты и алкоголь. Но среди самых подорожавших в июне товаров все равно были практические одни овощи (первые три места - картошка, свекла и морковь).

- Годовая базовая инфляция уменьшилась с 5,2% в мае до 4,8% в июне 2019 года. Менее интенсивная динамика показателя во многом связана со снижением влияния конъюнктурного шока на рынке мясной продукции. Ускоренный рост цен на мясо и мясопродукты начался в июне 2018 года и сохранялся до конца года, в результате чего базовая инфляция превысила трендовую. Складывающиеся в текущем году темпы роста цен на мясную продукцию при условии отсутствия воздействия новых шоков будут способствовать дальнейшему замедлению базовой инфляции в годовом выражении и ее приближению к уровню трендовой, - рассказали в Нацбанке.