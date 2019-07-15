Грязную российскую нефть досрочно откачали из Беларуси

- 11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13.00 очищен нефтепровод от границы республики до станции Унеча в Российской Федерации, - говорится в сообщении пресс-службы «Гомельтранснефть Дружба». Хотя в июне концерн «Белнефтехим» сообщил, что полная очистка нефтепровода произойдет в середине августа 2019 года.

Напомним, в апреле из-за загрязнения российской нефти (ее разбавляли хлорорганикой, чтобы скрыть хищения) пострадало оборудование белорусских НПЗ, а ее подачу в Украину, Польшу и страны Балтии приостановили. Например, Польша осталась без нефти на 46 дней (с 24 апреля по 9 июня) и сейчас решает вопрос о сумме убытков. 2 мая подачу чистой нефти из России в Беларусь возобновили, но грязная нефть еще оставалась на нашей территории.

Размер ущерба, нанесенного Беларуси, неизвестен, но предварительно эта сумма больше 150 млн долларов. Для компенсации потерь Беларусь даже предложила увеличить тарифы на транспортировку нефти на 21,7%.