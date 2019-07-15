2019-07-15T17:17:33+03:00
Экономика
КП Беларусь

Грязную российскую нефть досрочно откачали из Беларуси

Это произошло на месяц раньше запланированного
Таисия САВИНА
Поделиться:
Для компенсации потерь Беларусь даже предложила увеличить тарифы на транспортировку нефти на 21,7%.Для компенсации потерь Беларусь даже предложила увеличить тарифы на транспортировку нефти на 21,7%.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

- 11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13.00 очищен нефтепровод от границы республики до станции Унеча в Российской Федерации, - говорится в сообщении пресс-службы «Гомельтранснефть Дружба». Хотя в июне концерн «Белнефтехим» сообщил, что полная очистка нефтепровода произойдет в середине августа 2019 года.

Напомним, в апреле из-за загрязнения российской нефти (ее разбавляли хлорорганикой, чтобы скрыть хищения) пострадало оборудование белорусских НПЗ, а ее подачу в Украину, Польшу и страны Балтии приостановили. Например, Польша осталась без нефти на 46 дней (с 24 апреля по 9 июня) и сейчас решает вопрос о сумме убытков. 2 мая подачу чистой нефти из России в Беларусь возобновили, но грязная нефть еще оставалась на нашей территории.

Размер ущерба, нанесенного Беларуси, неизвестен, но предварительно эта сумма больше 150 млн долларов. Для компенсации потерь Беларусь даже предложила увеличить тарифы на транспортировку нефти на 21,7%.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Минобороны опровергло информацию о суициде срочника в Слониме
Двое студентов взяли авто на прокат, чтобы развозить по Минску «закладки» с наркотиками
Минздрав Беларуси хочет снизить цены на лекарства
Лукашенко едет в Санкт-Петербург на встречу с Путиным
К выходным в Беларусь вернется тепло
В туалете гомельской больницы нашли новорожденную девочку - ее спасли
До семи лет лишения свободы: МВД ищет лжеминеров офисов БРСМ
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить Украину
Житель Пинска выращивал в гараже галлюциногенные грибы
Работница магазина в Сенно украла из кассы больше 30 тысяч рублей
Двойное убийство в Осиповичах: мужчину и его племянника застрелили
Областные комитеты БРСМ «заминировали»
55-летняя уборщица похитила арендный самокат, чтобы кататься на нем бесплатно
В Речице пьяный водитель врезался в машину ГАИ
В Барановичах маршрутка врезалась в дерево. Пострадали 5 человек
ГАИ задержала за рулем двух пьяных сотрудников органов внутренних дел
В Кобринском районе на свадьбе убили мужчину
«Белавиа» открыла рейс в Мюнхен
Белорусский МАЗ перевернулся на 8-м этапе ралли «Шелковый путь»
Синоптики рассказали, какая будет погода в ближайшие дни
В Глубокском районе опрокинулась легковушка. Пострадала водитель
Министр образования считает магистратуру необязательной
После мощного дождя в Пинске затопило улицы
В крови водителя, который прокатил женщину на капоте, в результате чего она погибла, нашли 1,5 промилле алкоголя