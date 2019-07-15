Первый вице-премьер Александр Турчин: Самые сложные переговорщики по вступлению в ВТО - Евросоюз и США

На днях первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин вернулся из Женевы - с очередных переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО).

- Прогресс очевиден. За короткий период мы сделали очень много, - рассказал Турчин в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ. - Самые сложные на данном этапе переговорщики по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию - это США и Евросоюз.

Вице-премьер подчеркнул, что эти страны «скрупулезно подходят к каждому пункту доклада рабочей группы», но это плюс, такой подход позволяет Беларуси взглянуть на процессы под другим углом и подкорректировать их.

- Если есть какие-то вопросы, мы готовы садиться за стол переговоров, готовы к компромиссам, но эти компромиссы не должны быть в ущерб нашей страны, - заявил вице-премьер.

Турчин подчеркнул, что ради вступления Беларусь не намерена уменьшать объем господдержки сельхозсектору:

- Мы стараемся сохранить его на том уровне, который необходим для нашего сельского хозяйства. Все цифры посчитаны неоднократно. Мы стараемся сделать так, чтобы имели возможность в случае каких-то катаклизмов поддержать наше сельское хозяйство и не уронить тот уровень производства, который имеем, а даже его нарастить (…). У нaс есть oпрeделенный лаг, где мы мoжем пoдвинуться, нo мы понимaем те красные линии, ниже котoрых опускаться не будем. Думаю, с пaртнерами мы догoворимся об этом.

Еще немножко - и мы станем рекордсменами.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вице-премьер также подчеркнул, что для Беларуси вступление в ВТО не станет потрясением, ведь главные конкуренты белорусских компаний находятся не за океаном, а рядом - в России и Казахстане. К соперничеству с ними наши производители привыкли. Напротив, для Беларуси ВТО может стать площадкой для отстаивания интересов своего бизнеса, причем «абсолютно не важно, это государственное предприятие или частное. Это предприятие нашей страны, наши налогоплательщики, мы одинаково будем за них бороться».

Рассуждая о сроках вступления в ВТО, Турчин сказал:

- Для себя мы постaвили некий дедлайн - это 12-я министерская конфeренция, которая пройдет в Нур-Султане в слeдующем гoду. Плaнируем до окoнчания 2019 года, ну максимум пeрвый квартал 2020-го, соглaсoвать все пoзиции и выходить уже на финaльную часть дoкумeнта.

СПРАВКА КП

Зачем нам ВТО, и почему процесс так затянулся?

ВТО - это, проще говоря, такой международный торговый клуб, куда входят 164 страны (и это 98% мировой торговли). Почти все в мире продается и покупается с оглядкой на правила ВТО. Это площадка, где страны вырабатывают правила, решают вопросы. Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 года. Еще немного - и мы станем рекордсменами. Ведь эпопея длится уже 26 лет! Для сравнения: Кыргызстан справился за 3 года, Россия - за 18 лет, Сейшельские острова - за 20.

Беларусь активно вела переговоры до 2005 года, а потом процесс замер. Отношения с ключевыми членами ВТО у нас складывались не лучшим образом, к тому же началось формирование Таможенного союза (ТС) и ЕАЭС.

Зачем нам ВТО? Во-первых, так проще разрешать торговые вопросы и конфликты. Например, в прошлом году Беларусь добилась того, что ЕС отменил существовавшие с 1993 года квоты на поставку белорусского текстиля. Во-вторых, Беларусь станет привлекательнее для инвесторов. В-третьих, членство в ВТО облегчит переговоры с международными, в том числе финансовыми, организациями. Еще важный момент: другие четыре члена ЕАЭС - Кыргызстан, Армения, Россия и Казахстан - уже члены ВТО.