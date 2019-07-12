2019-07-12T09:56:42+03:00
Спорт
КП Беларусь

Фанаты минского «Динамо» в Латвии прорвались на поле и потолкались со стюардами

На трибунах и на поле было горячо во всех смыслах [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Фото: скрин видеоФото: скрин видео
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Минское «Динамо» стартовало в квалификации Лиги Европы гостевым матчем с «Лиепаей». Когда на 88-й минуте игры динамовцы благодаря голевому удару Никиты Капленко сравняли счет, часть фанатов клуба выбежала на поле. Стюарды (сотрудники, обеспечивающие порядок на матче) пытались их вывести, но по большей части безуспешно. Некоторые фанаты стюардов просто отталкивали и бежали дальше. Несколько фанатов все же оказались скручены и уложены на газон, но их отбивали соратники, а также просили отпустить сами футболисты. Информации о задержанных полицией пока не было. Также во время матча фанаты устроили пиро-шоу, жгли файеры.

Матч завершился вничью – 1:1. В добавленное время динамовский легионер Фатаи не реализовал пенальти. Ответная игра пройдет 18 июля на стадионе «Динамо».

Прорыв фанатов Динамо на поле в Латвии.Источник: by.tribuna.com

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