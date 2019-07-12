2019-07-12T11:01:29+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Славянский базар» расправил свои «фанерные» крылья любви

Открытие главного песенного фестиваля страны почти целиком прошло под фонограмму
Сергей МАЛИНОВСКИЙредактор светской хроники и регионального отдела
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Билеты на концерт открытия стоили от 65 до 195 рублей.Билеты на концерт открытия стоили от 65 до 195 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Сколько раз в нашей стране случается «Славянский базар», столько мы говорим о разумных (хотя бы!) пределах использования фонограммы. Но из года в год ситуация повторяется - нам говорят, что это необходимо технически для качественного сигнала на телевидении. Но даже неискушенный телезритель замечает, что его обманывают, а уж из зрительного зала Амфитеатра это видно невооруженным глазом. Случаются и казусы - как с Аленой Ланской в 2016 году, когда артистка вдруг «запела» голосом Анатолия Ярмоленко. В этом году неприятно шокировал духовный хор из Минска, который старательно открывал рот под фонограмму. «Всего-то навсего» повторили они бессчетное количество раз под фанеру. Я ни секунды не сомневаюсь, что все участники хора умеют петь и могли бы это сделать живьем. Но вышло так, что вроде бы искренняя песня с правильными и мудрыми словами вызывала улыбку и неловкость за артистов.

Певица Алена Ланская Фото: Павел МАРТИНЧИК

Певица Алена ЛанскаяФото: Павел МАРТИНЧИК

Но особенно поразили группы, которые, казалось, давно ушли в небытие. ВИА «Самоцветы», «Ариэль» и Игорь Саруханов - люди почтенного возраста, продолжающие выступать под фонограмму, записанную еще в доцифровую эпоху. Помните, как там у «Ногу свело» - «люди больше не услышат наши юные смешные голоса». Так вот, нет, мы их вновь услышали.

Вокалист "Ариэль" Валерий Ярушин пел своим "молодым" голосом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вокалист "Ариэль" Валерий Ярушин пел своим "молодым" голосом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Елена Преснякова, вокалистка "Самоцветов" и мама Владимира Преснякова-младшего. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Елена Преснякова, вокалистка "Самоцветов" и мама Владимира Преснякова-младшего.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Существует множество ухищрений, как сделать фонограмму (если уж она так необходима на «базаре») незаметной. Звезды иногда прописывают собственный голос в припеве в качестве бэк-вокала, из-за чего он звучит более точно и мощно. И вот уже на сцене поют не один, а два Стаса Михайлова.

Стас Михайлов в этом году отвечает за сбор цветов в зрительном зале. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стас Михайлов в этом году отвечает за сбор цветов в зрительном зале.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще оставляют один припев для живого исполнения и общения - это когда артист кричит в зал «а теперь вы» и направляет микрофон на зрителей. Это хотя бы можно понять и простить. Но когда открывают рот под запись, сделанную еще в прошлом веке, - это уже за гранью добра и зла.

Некоторые зрительницы сами выглядели как звезды Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые зрительницы сами выглядели как звездыФото: Павел МАРТИНЧИК

За живой звук пытался бороться первый директор фестиваля Родион Басс. Но, увы, два года назад он покинул этот мир, а «Славянский базар» - еще раньше. Выходит, фанера бессмертна?

Редкий "Славянский базар" обходится без Валерия Леонтьева. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Редкий "Славянский базар" обходится без Валерия Леонтьева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Победитель детского «Голоса-5» Рутгер Гарехт пел "живьем". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Победитель детского «Голоса-5» Рутгер Гарехт пел "живьем".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как ни странно, но этот конвейер фанеры прервал… ребенок, победитель детского «Голоса-5» Рутгер Гарехт. Его голос прозвучал как надежда на то, что новому поколению заниматься имитацией песни под музыку будет просто стыдно.

Номер Дениса Клявера оказался одним из самых трогательных. Спел живьем "Когда ты станешь большим" и сорвал овации зала. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Номер Дениса Клявера оказался одним из самых трогательных. Спел живьем "Когда ты станешь большим" и сорвал овации зала.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Даже топоры у танцевального коллектива были фанерные. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Даже топоры у танцевального коллектива были фанерные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Славянский базар" открыт! Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Славянский базар" открыт!Фото: Павел МАРТИНЧИК

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