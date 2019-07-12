2019-07-12T11:50:08+03:00
Общество
КП Беларусь

И после войны прадедушка не снимал военного обмундирования

Мой прадед, Дягилев Леонид Максимович, награжден многими медалями
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Дягилев Леонид Максимович родился 21 июля 1917 года в деревне Стриги Сенненского района Витебской области. В его семье было 4 детей (2 мальчика и 2 девочки). Учился в одной школе с Петром Мироновичем Машеровым - первым секретарем ЦК Компартии БССР. После окончания школы поступил в Витебскую ветеринарную академию. Окончив академию, всю жизнь работал ветеринарным врачом. Сегодня его имя знают многие жители города Полоцка и Новополоцка.

У Леонида Максимовича 13 внуков: Владимир, Жанна, Людмила, Игорь, Юрий, Виктория, Оксана, Александр, Ирина, Алексей, Светлана, Елена и Иван. К сожалению, жена Леонида Максимовича рано ушла из жизни. 17 декабря 1984 года ее не стало.

Военные годы. В 1939 году, когда началась война с Финляндией, прадеда мобилизовали в Советскую армию формировать конницу и отправлять ее на фронт. После советско-финской войны Леонид Максимович участвовал в Великой Отечественной войне, во время которой был отправлен в Забайкальский округ Бурят-Монголия. Там он формировал эшелоны и отсылал их на фронт в помощь военным и партизанам. Окончил войну в Японии, где был награжден медалью «За Победу над Японией» (№146845). Также награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, орденом Ветерана войны, медалью имени Жукова, медалью «За Победу над Германией».

После войны каждые 10 лет, ко Дню Победы, награждался юбилейными медалями: «20, 30, 40, 50 и 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

После победы Леонид Максимович не снимал военного обмундирования. Он вернулся на Родину и женился на Зинаиде Михайловне (род. 21 июня 1921 г.). У них родилось шесть дочерей: Алла, Людмила, Галина, Любовь, Татьяна и Ольга. Все дочери Леонида Максимовича получили хорошее образование, трудились в разных сферах деятельности.

6 октября 2007 года в возрасте 90 лет Дягилев Леонид Максимович умер.

Волкова Карина, правнучка.

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