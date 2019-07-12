2019-07-12T12:12:43+03:00
Минск
КП Беларусь

Из-за вас, моя черешня, обошел весь рынок я

Ягодный сезон в разгаре. И мы узнали, почем это удовольствие на минской Комаровке, у бабушек, которые торгуют на улице и в супермаркетах
Евгений ПРОКОФЬЕВ
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Самая популярная ягода - черешня.Самая популярная ягода - черешня.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Еще на подходе к рынку, у края тротуара, расположились бабушки в платочках. Они продают чернику, вишню, черную смородину, крыжовник - все, что выращивают сами на дачных участках. Ягоды некрупные, но вкусные. Особенно малина.

- Я за ней в лес ходила. Меньше чем за 18 рублей килограмм не отдам - говорит Ксения Александровна.

Тут же предлагают смородину. Пол-литровая банка - 4 рубля.

Начался дождь, и вот уже эту же баночку отдают за 1,5 рубля. Лишь бы все скорее распродать и уйти. А мы идем под навес торговых рядов.

На сезонном рынке все еще продают клубнику. Цены существенно разнятся: от 4 рублей за мелкую ягоду и до 13 за очень крупную. В одной из точек почти вся ягода была сросшейся и бесформенной, 8,5 рубля за кило. В сезон ее бы рубль-полтора отдали.

- Продаю остатки молодой клубники, - объясняет продавец. - Теперь уже заканчивается сезон, но когда он был в разгаре, за день удавалось распродать 300, а то и 500 кило. Вот это был ажиотаж! А сейчас продаю только 50.

На сезонном рынке все еще продают клубнику. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сезонном рынке все еще продают клубнику.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самая популярная ягода - черешня. Сейчас ее сезон в разгаре.

-В выходные продаю по 100 килограммов в день. Люди любят сладкое, а сейчас самая вкусная черешня, - поделилась женщина за прилавком. На ценнике - 6 рублей за кг. Это средняя цена на рынке. Но самая красивая и крупная, как собака Баскервилей, - 9 рублей. Говорят, что привезли из Узбекистана.

В одном павильоне рядом стояли два ящика одинаковой на вид черешни, но цена разнилась в пять раз: 7 и 35 рублей.

- Та, что подешевле, - из Украины, а ту, что подороже, сорвали еще вчера в Армении, а сегодня уже доставили самолетом, - объяснила продавец.

Пробуем. Никакой разницы, и берем ту, что подешевле.

Многие торгуют ежевикой. Она дороже остальных ягод.

- В нескольких рядах отсюда килограмм ежевики стоит 40 рублей. Представляете: за горсть ягод отдать 6 рублей. Так что у меня еще нормальная цена. Ягода очень вкусная, людям нравится, - рассказала нам продавец.

Ягодный сезон в разгаре. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ягодный сезон в разгаре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Килограмм ежевики у нее стоит 18 рублей.

Действительно, ежевика оказалась очень сладкой и сочной.

Среди торговых рядов не встретишь лесной малины. Везде малина с плантаций. Но пенсионерку Елену Николаевну не устраивает ни та, ни другая ягода.

- На рынке не все сорта хорошие. Лучше выращивать малину самому - с ней почти нет хлопот, она урожайная ягода, да и свой любимый сорт можно всегда иметь.

Зато здесь продают очень хорошую чернику и голубику. Самая вкусная черника - лесная. А голубика - домашняя, она крупнее.

Кило лесной черники стоит 6 рублей. Цены на голубику в районе 13 рублей. А смородина, выращенная частниками, дешевле: килограмм и красной, и черной продают за 3,5 рубля. А несколько дней назад видел по 2 рубля.

А что в супермаркетах? Мы нашли только подгнившую черешню за 9,5 рубля и предложение на акции - 5,99. На этом ассортимент свежих ягод заканчивается.

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