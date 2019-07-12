Три причины променять «все включено» на Вольный город Гданьск

РАДИ САМОГО ГДАНЬСКА

Вот так очевидно: в Гданьск стоит ехать ради самого города, его впечатляющей тысячелетней истории, архитектуры и атмосферы. В разное время он был частью Королевства Польского, территорией Тевтонского ордена, входил в состав Речи Посполитой, Прусского королевства, был Вольным городом Данцигом, принадлежал Германской империи, был частью нацистской Германии… С нападения на полуостров Вестерплатте и захвата польской почты в Гданьске началась Вторая мировая, а в 1945 году город снова вернулся к Польше. А еще именно здесь зародилось антикоммунистическое движение «Солидарность» и начинал свой путь в президенты Польши Лех Валенса.

Панорама Гданьска со смотровой башни Мариацкой базилики.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Кто-то считает, что в этом городе много немецкого, кто-то видит сходство с Амстердамом, но что-то особенное в нем есть точно, и с каждым днем, проведенным здесь, ты в эту непохожесть влюбляешься. И в очарование разноцветных домов с треугольными крышами, и в узкую речку Мотлаву, рассекающую центр Гданьска, и в средневековую набережную с темной глыбой деревянного портового крана Журава, который когда-то поднимал грузы с кораблей…

Средневековой портовый кран Журав - журавль - стал настоящим символом Гданьска.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Если не знать историю Гданьска, ни за что не поверишь, что очень многое возведено или восстановлено в послевоенное время: в 1945 году центр города был практически стерт с лица земли во время штурма советскими войсками. У входа в некоторые церкви даже висят фотографии, где можно увидеть, как выглядели старинные здания после бомбежки. Например, у знаменитой Мариацкой базилики была разрушена большая часть сводов и сгорели перекрытия - сложно в это поверить, когда, преодолев 400 ступенек, оказываешься на смотровой башне и делаешь крутейшие панорамные фото с высоты в 80 метров.

Бродить по улицам Гданьска можно часами. И вроде хожено-перехожено по центральной улице Длуги Тарг, от Золотых ворот к Зеленым, мимо Ратуши и фонтана Нептуна - а на тебе, каждый раз запечатлеваешь новые виды, необычные крыши, окна и водосточные трубы…

Как вам такая водосточная труба на одном из домов в центре города?Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Необычных домов в центре Гданьска - хоть отбавляй.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Можно снять целую коллекцию необычных деталей домов Гданьска.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

И каждый раз замираешь на соседней улице Мариацкой - поразительной по своему антуражу, с янтарными лавками и лотками, на которой ты словно попадаешь в декорации исторического фильма.

Янтарные лавочки и лотки на улице Мариацкой.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

А еще надо послушать перезвон колоколов костела святой Екатерины - Катажинки, поглазеть на скульптуры стражников Большого арсенала на Пивной улице, в котором когда-то хранились порох и оружие, отобедать сытным журеком в кафе в исторической части города, успеть к зрелищному разводу моста на Мотлаве да к ужину в рыбном ресторане…

Большой Арсенал на улице Пивной.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Еда в Гданьске - отдельная тема: кафе, ресторанов, пироговых (на самом деле, если переводить с польского - варенично-пельменных) и пивных здесь - на любой вкус и кошелек (подробнее см. «Что почем»). Обязательный пункт: морская рыба, журек (невероятно вкусный суп на закваске с разными видами колбас), те самые перОги, а также фляки (суп из рубцов) и бигос.

Обязательная кулинарная программа Гданьска - вкуснейшие рыбные блюда.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Настоящий хит польской кухни - журек.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Гофры с ягодами - знаменитый десерт польской Балтики.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Совет: если хотите за день лучше (и дешевле) узнать город, обратите внимание на пункты проката аудиогидов по улице Длуги Тарг - они обозначены белой вывеской со значком «i» (подробнее - на visitgdansk.com). Аудиогид на день - 18 злотых, семейный на 3 человек - 35 злотых, на четверых - 40 злотых, есть версия для детей. Удобное пользование, карта, подробный рассказ - экскурсия получается очень даже ничего.

РАДИ МУЗЕЕВ И МАЛЬБОРКА

Скучно, нафталинно, жаль время тратить? Это точно не про музеи Гданьска, которых здесь не счесть: и впечатляющий Музей Второй мировой войны, и Национальный, где хранится известная картина Ганса Мемлинга «Страшный суд», и исторический, и янтаря, и Вольного города Данцига, где можно увидеть быт той эпохи… Любопытен Национальный морской музей, путешествие по которому можно растянуть на несколько дней: в экспозиции - не только лодки со всего мира и Музей морской культуры, но и посещение того самого средневекового портового крана Журава, а также корабля-музея «Солдек», поставленного на прикол у набережной Мотлавы. Карнет - посещение четырех объектов, в том числе катание на пароме - обойдется в 27 злотых взрослому и 16 злотых ребенку.

Корабль-музей "Солдек", поставленный на прикол у набережной Мотлавы, - и часть экспозиции Музея морской культуры, и настоящее приключение для туристов: все отсеки огромного корабля доступны для изучения.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Лично для нас - что удивительно, для детей тоже - самым впечатляющим оказался музей «Европейский центр «Солидарности», посвященный истории легендарного профсоюзного движения «Солидарность».

Одно из самых сильных впечатлений от музеев города - «Европейский центр «Солидарности», посвященный истории легендарного профсоюзного движения «Солидарность».Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Каждый посетитель "Европейского центра "Солидарности" может оставить свое свободолюбивое послание миру.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Мультимедийный комплекс поражает, ты реально чувствуешь себя в центре живой истории: комната для допросов времен военного режима в ПНР, автозаки и часть ворот судоверфи, с забастовок на которой началось падение коммунизма в Польше, ламповые телевизоры, транслирующие речь генерала Ярузельского, гастроном с пустыми прилавками (мы с мужем словно в детство вернулись, а дети не могли взять в толк, почему в витринах лишь пара консервных банок)…

Свободолюбивые граффити времен падения коммунизма в Польше.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Пустые прилавки эпохи советского дефицита в музее "Солидарности".Фото: Инна КОЧЕТКОВА

С крыши музея можно увидеть знаменитую Гданьскую судоверфь, где работал молодой усатый электрик Валенса, который станет первым избранным на демократических выборах президентом Польши. Посещение музея с аудиогидом - 20 злотых для взрослых, 15 - для детей.

Лех Валенса - первый президент Польши - стал настоящим символом антикоммунистического движения.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Точку в такой ни разу не скучной истории стоит поставить в самом большом готическом замковом комплексе мира Мальборке, который находится в 60 км от Гданьска (билет для взрослых - 45 злотых, для детей - 35).

На посещение самого большого готического замка в мире Мальборка, который находится в 60 км от Гданьска, лучше отвести целый день.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Внутренний двор замка Мальборк.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Пока дети удивлялись рыцарским доспехам со следами битв и тому факту, что башня с туалетами для братьев-монахов с легкой издевкой носила имя соседнего Гданьска, я поняла, что меня больше всего впечатлило в резиденции тевтонцев - то, как смогли поднять замок из руин, оставшихся после 1945 года, реставраторы. Кирпич на стенах - это то, что уцелело после войны. Штукатурка - то, что было восстановлено (работы закончили в 2016 году). Уцелело, увы, так мало...

Мальборк был основательно разрушен во время войны. Кирпич на стенах - то, что уцелело после войны. Штукатурка - то, что было восстановлено.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Вид на Мальборк сверху.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

РАДИ МОРЯ

Тут же еще и море есть - приходит в голову туриста бодрящая мысль в жаркие дни в Гданьске! Правда, даже в +30 Балтика вряд ли понежит вас в теплых водах, но попытаться стоит. Свой рецепт мы нашли: в волнах температурой +18 надо быстро плавать, прыгать, играть с мячом - короче, активно шевелиться. Зато какие широкие в Гданьске пляжи, какой приятный песок и какие виды из рыбных кафе на берегу - сразу прощаешь Балтике ее суровую прохладу. До приморских районов Бжезьно (с красивым парком и 136-метровым пирсом), Елитково, Стоги, Олива-Гданьск или Вжешч курсируют трамваи.

Пляжи Гданьска - длинные, широкие, с белым песком. А море - бодрящее и прохладное: это ж Балтика!Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Ну и не забывайте, что Гданьск - часть так называемого Труймяста (Трехградья), в который кроме Гданьска входят Сопот и Гдыня. Города фактически перетекают друг в друга, так что знаменитый Сопот стоит посетить однозначно. В Сопоте, столице фестиваля песен, действительно много уличных музыкантов. А еще прекрасный кривой домик - местная достопримечательность, платный вход на длиннющий пирс-моло, толпы отдыхающих, как в советском Крыму, и вкусные гофры (вафли с клубникой и взбитыми сливками)...

Пирс Сопота.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Кривой домик - достопримечательность Сопота.Фото: Инна КОЧЕТКОВА

Правда, пляжи Гданьска нам понравились больше. Да и вообще, все 10 дней в этом городе подарили нам отпуск, насыщенный сразу всем - историей, архитектурой, морем, вкусной едой и яркими эмоциями.

ЧТО ПОЧЕМ

- До Гданьска можно добраться на машине (из Минска - 8 - 9 часов плюс время на границе), на автобусе из Вильнюса - PolskiBus или Eurolines (в пути - 10 часов, цена - от 30 евро), из Варшавы - на автобусе (5 часов, $10) или поезде (3 часа, от $10).

- Жилье можно найти на booking.com и airbnb.com: пансионат у моря - 60 - 70 злотых с человека в сутки, однокомнатные апартаменты в центре - от 50 долларов в сутки.

- Обеды в кафе самообслуживания (например, бар Familijny Kos (ул. Пивна, 11/12): супы - 5 - 6 злотых, горячее - 7 - 9, салаты - 5, напитки - 3 - 4, десерты - 4 - 5. Цены в ресторанах в центре города: завтраки - от 13 злотых, журек в хлебе - 15, салаты - 17, горячее - 16 - 20, пицца - 13 - 20, фляки - 6, пероги - 10, гофры - 4.

- Курс злотого к доллару - 3,7.