Таисия Повалий: «Моя бабушка оставила на рушнике код, который я пытаюсь разгадать»

- 60 лет – это уже солидный возраст, много, а 55 – самый смак, в соку. Так что соберу в программе самые лучшие хиты. Каждый день переставляю песни – потом думаю - нет еще и эту спою, и перечеркиваю список.

Таисия Повалий во время закладки памятной плиты на Площади Звезд у АмфитеатраФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

На вопрос, кого она считает сейчас главным украинским артистом, в полушутку-полувсерьез сказала, что себя.

- Но если сравнивать с Пугачевой или Киркоровым, то я, скорее, средний класс. Гонорары у меня не такие, как у Филиппа, да и райдер скромнее. Но мне хватает. У меня нет огромного шоу, коллектив поменьше – это ведь очень большие затраты, хоть и круто. Я так привыкла с советских времен. Свет выставляет перед концертом муж Игорь. На сцене даже балет мешает – мне хочется подойти к самой рампе, к каждому из зрителей и спеть лично, особенно если это маленький зал.

- С кем бы вы еще хотели спеть дуэтом?

- У нас с Колей Басковым есть три мощные песни «Ты далеко», «Река судьбы» и «Отпусти меня» в репертуаре, хотя я не планировала с ним петь. Со Стасом Михайловым есть песня «Отпусти». Записала целый альбом украинских песен с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, вечная ему память. Даже с вашим президентом однажды удалось спеть на «Славянском базаре», причем он правильно вступил, молодец! Так что в этом плане я полностью удовлетворена. После этого мне уже о других дуэтах и думать не хочется.

Таисия Повалий с призом фестиваля «Через искусство — к миру и взаимопониманию»Фото: Павел МАРТИНЧИК

Артистка призналась, что любовь к красивым вещам у нее от бабушки.

- С детства я играла с ее платками, завязывала косынки. Бабушка говорила – вот я умру, и все эти платки достанутся тебе. На что я ее тут же спросила – а когда ты умрешь? И тогда моя бабушка поехала на рынок и купила мне много красивых платков, которые я до сих пор храню. Еще в школьные годы я так хотела отличаться от своих подруг, что даже школьные платья старалась украшать вышивкой или драпировкой. И до сих пор, если я приезжаю на гастроли в какой-то город, вы точно можете попробовать меня найти в магазине, где продаются платки и шляпки. Я буду там (смеется – авт). У меня сейчас есть штук двадцать шляпок, которые я ну просто очень люблю и никогда никому не отдам. Я порой удивляюсь – откуда у меня, простой сельской девочки такая любовь к украшениям. Думаю, это сказываются гены.

На сцене "Славянского базара" в ВитебскеФото: Павел МАРТИНЧИК

У нас дома всегда было огромное количество подушек и рушников с вышивкой. И сейчас есть рушник 1913 года, вышитый моей бабушкой – на нем дерево с птицами, которое корнями прорастает в орнамент. Мне кажется, она зашифровала там код для меня. Я сейчас как раз занята тем, что пытаюсь его разгадать.