Доктор наук о «законе об отсрочках»: «Магистратура раньше была нужна студентам, чтобы откосить от армии»

11,5 тысячи человек - именно столько студентов пошли бы в армию, если бы закон об отсрочках приняли год назад. Пока такой законопроект, напомним, приняли 28 июня депутаты и сенаторы.

Среди основных новинок документа то, что магистранты и отучившиеся перед поступлением в вузы в средних специальных учебных заведениях не получат отсрочку от армии. Действующие отсрочки не будут отменять, поэтому прежде всего предложения, которые предстоит одобрить президенту, могут повлиять на тех, кто поступает в этом году.

На данный момент 25,8 тысячи парней получают второе высшее или пришли в вуз после ссуза, сообщает dev.by. Тех абитуриентов, кто поступал на высшее после ссузов только в прошлом году, в Беларуси насчитывается 6,8 тысячи человек. Под действие закона подпадают все магистранты до 27 лет. Военнообязанных магистрантов около 7,3 тысячи человек. Из них 4,7 тысячи - это магистранты-первокурсники.

Итого, если бы закон об отсрочках стал действовать перед прошлым учебным годом, то в армию отправилось бы 6,8 тысячи студентов, бывших учащихся ссузов, и 4,7 тысячи магистрантов-первокурсников - всего одиннадцать с половиной тысяч.

- Магистратура раньше была нужна студентам не только для получения более углубленного профессионального образования, но и чтобы откосить от армии, - рассказывает Мирослав Тумилович, доктор технических наук, доцент, который осуществляет научное руководство магистрантами и аспирантами БГУИР. - Студенты в процессе обучения на II ступени высшего образования брали академический отпуск в магистратуре, затем поступали в аспирантуру и опять брали академотпуск. В итоге, когда они заканчивали учебу, им было 27 - 29 лет - это не призывной возраст. С принятием закона об отсрочках эта практика прекратится. Студенты начнут более серьезно воспринимать магистратуру, ведь, чтобы туда поступить, надо будет отслужить в армии. С одной стороны, количество поступающих снизится, а с другой - поступать и заканчивать магистратуру будут более подготовленные, квалифицированные специалисты, которые действительно хотят заниматься наукой.

Многие говорят о том, что не хотят терять год после университета. Но теперь есть возможность служить по своей специальности. Например, в армии сейчас очень востребованы специальности в сфере IT и в сфере радиотехники. Кроме того, некоторые компании сохраняют рабочие места за сотрудниками, которые идут в армию, поэтому они не теряют работу.

Если студент планировал поступать в магистратуру после университета, то, конечно, за год службы многое из программы он может забыть, но это некритично. Вполне возможно, отслужив в армии, наверстать упущенное и поступить в магистратуру. Для того чтобы пройти, нужно сдать вступительные экзамены хотя бы на шесть. В этом году в магистратуру БГУИР подали документы 750 человек, а планируется зачислить 700 - то есть по конкурсу зачислят тех, кто получил лучшие отметки на экзамене и отсеют тех, кто совсем не работал.

Что касается абитуриентов, которые окончили ссузы, а затем отслужили в армии… Многим из них будет непросто поступить. Восстановить знания после 18 месяцев службы и сдать ЦТ - непростая задача. Но зачастую для тех, кто поступает в университет на специальность, по которой учился в ссузе, проходные баллы на ЦТ снижены. Кроме того, на многие специальности можно поступить, сдав внутренние экзамены. Это под силу абитуриенту, который готовится.