Лето пока возвращаться не намерено

После июньского пекла нынешний июль пугает. Вроде как разгар лета, а на улице, будто начало осени. Еще недавно мы жаловались на удушающую жару, а сейчас, недовольные холодом, ходим в куртках и ботинках.

- Сейчас к нам поступают воздушные массы с севера Европы. Нынешнее похолодание – привет от циклона, который сейчас навис над Россией, - рассказывает замначальника службы метеопрогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова. – Ближайшие выходные тоже будут прохладными: днем в среднем по стране 16-23 с плюсом, ночью - +7…+14. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы.

- А когда лето вернется?

- Уже к середине следующей недели в южных регионах страны ожидаем до 25 градусов тепла. А вот в начале недели погода будет примерно такой же, как и в выходные - все те же 16 - 23 тепла и небольшие дожди. Надо признать: в этом году лавры самого жаркого месяца у июля забрал июнь.

Что думают о холодном июле и ушедшем июне климатологи, мы спросили у начальника отдела изучения изменения климата Белгидромета Натальи Клевец.

- Температура первой декады июля действительно ниже климатической нормы - на 2,2 °C. Но это вовсе не аномалия, как многие сейчас говорят. На самом деле такие температуры в июле бывают в Беларуси довольно часто. В среднем - раз в 4 - 5 лет. Последний раз такая холодная первая декада июля была в 2017-м году. В прошлом году, кстати, начало июля тоже было холоднее климатической нормы на 1,5 градуса.

Как рассказала климатолог, самым теплым за всю историю метеонаблюдений июль был в 2010 году. Среднемесячная температура воздуха тогда составила + 22,6 °C.

А самым холодным стал июль 1979 года со среднемесячной температурой + 14,4 °C. Самым жарким днем на территории нынешней Беларуси было 30 июля 1936 года. Тогда в Гомеле и Лельчицах столбик термометра показал 37,9 градусов тепла.

Как рассказали синоптики, в этом июле рассчитывать на горячие рекорды уже вряд ли придется. Разве что на антирекорды. Так, например, холоднее всего в этом месяце было 5 июля на станции «Полесская» - всего +4,6 °C. В 2017-м на этой же станции 7 июля было +5 °C.

- А что насчет ушедшего горячего июня?

- А вот здесь у нас рекорд!- говорят климатологи. - Июнь 2019 года оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура воздуха составила +21 °C. Это выше климатической нормы на 4,6 градуса.