Нацбанк рассказал о том, как банки хитрят при оформлении кредитов и депозитов

Главный банк страны прислушался к жалобам клиентов некоторых белорусских банков и выпустил рекомендации «Об исключении недобросовестных практик банков при осуществлении розничных операций». Нацбанк надеется, что банки примут к руководству эти рекомендации и откажутся от хитростей при предоставлении людям кредитов и открытии вкладов. Что же это такое - «недобросовестные практики» и что к ним относится? Перечислим основные из них.

Клиенту не называют реальную причину отказа в кредите

Некоторые банки отказывали клиентам в кредите, ссылаясь на то, что есть некие списки людей, для которых установлен запрет на предоставление займа, и якобы составляет этот список сам Национальный банк. Так вот - ничего подобного в природе не существует. Нацбанк рекомендует не озвучивать вымышленные причины, а «доступно, аргументированно и компетентно» объяснять, почему отказывают конкретному заявителю.

Навязывают дополнительные услуги: карты, подключение смс-оповещений и т. д.

Оформление кредитной карты или карты рассрочки зачастую преподносят как обязательное условие для получения кредита. При этом условия пользования должным образом клиенту не разъясняются. В итоге - просрочки и задолженности.

Запрещают пользоваться услугами других банков

Иногда в договоре прописан запрет на открытие банковских счетов или оформление кредитов в других банках без письменного согласия банка-кредитодателя.

Путанно и мелко пишут условия кредитного договора

Рекомендовано писать условия договора понятным языком и читаемым шрифтом.

- При оформлении договоров банковского вклада (депозита), а также информации об условиях привлечения денежных средств во вклад (депозит) рекомендуем использовать шрифт Times New Roman размером не менее 12 пунктов. Исключить практику использования в кредитных договорах, договорах банковского вклада (депозита) сложных смысловых конструкций, в том числе содержащих многочисленные ссылки на пункты заключаемого договора, локальные правовые акты банка, а также иные источники информации, размещенные на сайте банка, - говорят в Нацбанке.

Это поможет человеку досконально понять условия, трезво оценить свои силы и не взять на себя непосильные выплаты.

Вносят в договор два и более вида штрафных санкций за одно нарушение

Нацбанк рекомендовал ограничиться одним видом штрафных санкций за одно нарушение правил кредитного договора, не считая повышения процентов за пользование кредитом.

Вписывают возможность звонить вашим родственникам

Рекомендовано не включать в кредитные договоры право банка вести переговоры с вашей женой или другими родственниками, если вдруг вы перестали вносить платежи по кредиту.

Не объясняют последствия неуплаты и просрочки платежа ДО заключения договора

Такое же нарушение касается досрочного возврата (погашения) кредита. Когда это возможно и какие последствия это может повлечь, работникам банка рекомендовали подробно рассказывать до заключения договора, а не после.

В договоре не указывают конкретный размер ежемесячного платежа

В условиях кредитного договора может быть не указан конкретный размер ежемесячного платежа. Вместо него лишь туманная формула или такие же формулировки. Поэтому при заключении кредитного договора или при открытии депозита Нацбанк рекомендовал указывать размер переменной процентной ставки в числах (на дату заключения договора).

И это еще не все недобросовестные действия банков. Полный их список размещен на официальном сайте Нацбанка и будет дополняться по мере их выявления. Вот только рекомендации - это всего лишь рекомендации. Если банк их проигнорирует, никакой ответственности он за это не понесет. Так что пока призываем внимательно изучать информацию об услугах: читать условия договоров и отзывы в интернете, консультироваться с работниками банка, а лучше - сразу нескольких.