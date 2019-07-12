В Беларуси могут отменить пластиковую посуду в общепите. «Хорошая идея, но нет альтернативы»

В Беларуси то и дело всплывает тема отказа от пластика в пользу экологии. Так, уже были предложения по поводу замены ПЭТ-бутылок на стеклянные. А президент принял директиву №7, один из пунктов которой - поэтапное снижение количества полиэтиленовой упаковки и замещение ее безопасной, в том числе из стекла и бумаги.

Дальше - больше. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выступило за исключение одноразовой пластиковой посуды из общепита. Как сообщает «Интерфакс-Запад», МАРТ направил в Минздрав, Минприроды и другие ведомства, бизнес-сообщества письма, чтобы узнать их позицию по этому поводу.

Также там просят уточнить позицию госорганов и ведомств насчет объемов использования и проблем при утилизации пластиковой одноразовой посуды. Ведомство подсчитает количество объектов общепита, которые используют пластик, и изучит обстоятельства, препятствующие использованию в объектах общественного питания столовой посуды. Ответ нужно дать до 25 июля. Получается, после этого будут сформированы более конкретные предложения.

ЭКОЛОГИ: «Ежегодно из общепита на свалку отправляются десятки млн единиц пластика»

- Очень правильное предложение, надеюсь, оно будет принято. Потому что сфера общепита - одна из наиболее пластикоемких. Посетители не задумываясь используют пластиковые стаканы, трубочки и т. д. Ежегодно из общепита на свалку отправляются десятки млн единиц пластика. Системы переработки попросту не справляются с объемами, - говорит директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. - Есть опыт Евросоюза с пластиковой стратегией, когда там стали запрещать или ограничивать использование пластика. Мы идем по тому же пути. Но дело не столько в пластике. Деревянные трубочки - это тоже ненужные траты, из-за которых загрязняется окружающая среда. Поэтому нужно учиться многоразовому использованию. Например, ходить за кофе со своей кружкой. В Беларуси есть заведения, которые делают за это скидку.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ТОЧЕК ПИТАНИЯ: «Стеклянная посуда в 200 раз дороже пластика»

Больше всего пластик используют на фуд-кортах или в точках общепита, расположенных на улице. Мы узнали у владельцев, что они думают об этом предложении.

- Внутри нашего бара мы используем стеклянные стаканы, а на летней террасе - пластиковые, - объясняет владелец пивного бара Руслан Мелешко. - Отказ от пластика - хорошая идея, но нет альтернативы. Использовать вместо пластикового стакана для пива бумажный странно - клиент должен видеть прозрачность напитка, его цвет. У стеклянной посуды тоже особенности: клиенты зачастую уносят их, разбивают. При большом скоплении людей физически невозможно обеспечить их мойку. Стеклянная посуда в 200 раз дороже пластика. На мой взгляд, для начала нужно привить культуру раздельного сбора мусора, обеспечить его выброс, отказаться от использования пластиковых тар в обиходе, например на пикнике.

- Мы частично уже отказываемся от пластика. Он нефотогенично выглядит, людям не так приятно брать в руки пластиковые тарелки. Выбрасывается огромное количество пластика, его приходится утилизировать. Мы закупаем фарфоровые тарелки белорусского производства. Одна такая тарелка стоит как четыре бумажных. Но фарфоровая служит дольше, - говорит Никита Божко, владелец фуд-трака (кафе на колесах). - У нас остаются пластиковые стаканчики. Пока думаем, как их заменить. Например, включать стоимость стеклянного бокала в цену вина. То есть, если человек заплатил и не вернул бокал, будет не так обидно.

В ТЕМУ

В марте 2019-го Европарламент одобрил законопроект о запрете одноразовой пластиковой посуды, ватных палочек и соломинок для коктейлей. Закон вступит в силу в 2021 году во всех странах Евросоюза. Помимо этого члены ЕС должны будут предпринять меры для сокращения использования пластиковых контейнеров для еды и крышечек для горячих напитков.