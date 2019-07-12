Василиса Марзалюк: борюсь с мужчинами, читаю Маркеса и шью платья

Очередная сессия #DinamoChallenge, проекта, в котором болельщики хоккейного «Динамо» и журналисты тренируются под началом известных белорусских спортсменов, прошла на ковре для борьбы.

От Василисы не убежишь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двукратная чемпионка Европейских игр, многократная призерка чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе Василиса Марзалюк все организовала по-серьезному: план занятия был расписан на планшете. После беговой разминки уже многие тяжело дышали. А дальше были кувырки, базовые упражнения из борьбы, спарринги, мини-турнир.

Василиса Марзалюк показала корреспонденту «Комсомолки» приемы из борьбы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одно из упражнений: надо дотронуться до колена соперника больше, чем это сделает он/она.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По ощущениям, 15 км пробежать легче, на ковре должно работать все: внимание, скорость, сила, ловкость, реакция, хитрость… Но все было в удовольствие. Новые упражнения всегда интересно - приятная усталость обеспечена.

У девушек были нешуточные схватки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Упражнения из вольной борьбы помогут хоккейным болельщикам сильнее праздновать заброшенные шайбы и победы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После тренировки Василиса рассказала, что ей самой было интересно, к тому же у нее есть тренерский опыт.

- Артур Конан Дойл как-то написал: бокс — это когда два интеллектуала общаются с помощью жестов. Какое образное определение вы бы дали борьбе?

- Хорошее задание мне, но, скорее, на перспективу. Так с ходу сложно что-то образное придумать. Разве что можно вспомнить фразу жизнь – это борьба, борьба – это жизнь. Но это банально, борьба сложнее.

- Тогда банальный вопрос: как вы оказались в борьбе? Смотришь на вас и думаешь: вам бы по подиуму ходить, сниматься для глянцевых журналов.

- Спасибо большое за такие слова. А история такая: тренер пришел в школу, пригласил на занятия. В итоге из всей школы я там осталась одна. Мне понравилась компания. Родители сначала не поддерживали мое увлечение борьбой, потому что это очень странный вид спорта. Но потом стали покупать вещи, которые помогают достичь лучших результатов: борцовки получше, трико покрасивее.

Не зря борьбу называют одним из самых сложных видов спорта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Многие уходят из борьбы через год-другой - тяжелые нагрузки. Почему остались?

- Все дело в людях: тренерах, девочках, с кем занималась. И как раз в том, что было сложно. Я привыкла преодолевать препятствия, борьба в этом плане была кстати. До этого занималась танцами, видами спорта, которые есть в школьной программе, а на борьбе поняла, сколько надо иметь разных качеств. Их и хотелось развить.

- Психологи, наверное, потом говорили, что у вас характер как раз для борьбы.

- Не считаю себя одаренным человеком для борьбы, хотя психологи пытаются меня в этом убедить. Я трудяга, всего добиваюсь работой на тренировках.

На ковре должно работать все: внимание, скорость, сила, ловкость, реакция, хитрость…Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как вы включаете спортивную злость? Ведь за пределами ковра с девочками, наверное, подружки или просто нормально общаетесь, а в схватках нужна агрессия.

- С соперницами не дружу. С остальными никаких проблем, ведь мы не конкуренты, помогаем друг другу на тренировках - относительно других стран у нас не такая многочисленная команда. Поэтому создаем друг другу конкуренцию, берем в спарринги мальчиков, чтобы совершенствоваться.

- Наш боксер Кирилл Релих, чемпион мира, перед выходом на ринг ругает себя последними словами, чтобы настроиться. Как вы настраиваетесь?

- Я должна быть совершенно спокойной. Меня раздражает, когда другие люди показывают свою эмоциональную нестабильность перед соревнованиями. Поэтому я абстрагируюсь, провожу аутотренинг: представляю, как выйду на ковер, положу соперника в правом углу на лопатки.

- Говорите, что спаррингуете с парнями. Есть шутки такие: мол, я бросила парня?

- (Смеется.) Такие шуточки закончились лет 15 назад. Как и те шутки, что бывает борьба в постели. На ковре не разделяю для себя против кого я вышла, парня или девушки. Мне надо выложиться, потренироваться. Если что-то не получается, я расстраиваюсь, и тренер или психолог меня успокаивают.

- Какие у вас тренировки?

- Обычно две тренировки в день, перед стартами за 3 - 4 дня обычно одна. Подтягиваться не очень люблю, но 15 раз сделаю. Как видите, в зале висят канаты - надо минимум один раз подняться и спуститься без помощи ног. Отжимания: минимум 50 раз сделаю, хотя никогда не экспериментировала, какое максимальное количество раз получится. По штанге не скажу, тренер ведет подсчеты. Еще бегаем кроссы, когда в начале сезона закладываем общую выносливость. Когда идет основная работа, функциональная выносливость тренируется на ковре с помощью кроссфита.

- С маникюром долго не походишь?

- Две недели я отдыхаю, поэтому то, что сейчас – это длинный для меня маникюр. Еще неделю смогу себе это позволить. А вообще ногти должны быть короткими. Так во многих видах спорта: в волейболе, теннисе. Но от этого мы менее женственными не станем. Говорю это, если вдруг у кого-то есть стереотипы по поводу женской вольной борьбы. Мы любим платья, прочие радости.

Василиса знает толк в красивой одежде, особенно в платьях. Фото: Инстаграм Василисы Марзалюк

- Мария Мамошук говорила, что недобросовестные соперницы могут дернуть за волосы.

- У меня был такой случай, что меня дернули за волосы, я выпрямилась и ответила. Я не приветствую такие методы, я за честный спорт. Тем более девочкам нравятся красивые волосы, зачем портить?

- У вас есть медали чемпионатов мира и Европы, в 2015 и 2019 года выигрывали Европейские игры. А на двух Олимпиадах вас что-то проверяет на прочность: то жребий на ранней стадии подбрасывает в соперницы чемпионок мира, то в схватке за бронзу что-то случится. Это дает дополнительную мотивацию сражаться дальше?

- У всех спортсменов бывают мысли закончить со спортом. Мне недавно кто-то сказал, что после Олимпиады я собралась это сделать. Но что-то не припомню такое. Конечно, обидно за те поражения, ведь это как не сдать экзамен, к которому говорился четыре года. Время ведь самый важный ресурс.

- На Токио-2020 мотивации хоть отбавляй?

- В Токио еще надо отобраться. Через два месяца чемпионат мира в Нур-Султане, где будут разыгрываться первые олимпийские лицензии. С понедельника после отдыха начинаются активные тренировки.

- Два титула чемпионки Европейских игр обменяли бы на олимпийскую медаль?

- Медаль Баку-2015 – может быть. А Европейские игры в Минске – мне приятно, что соревнования проходили дома, это было незабываемо, это ценно для меня и друзей.

- Вы любите глубокие книги и фильмы. Что из последнего впечатлило?

- Романы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» и «Источник». Сейчас читаю «Сто лет одиночества» Маркеса. «Бойцовский клуб» недавно пересматривала. Телевизора у меня нет, все смотрю в интернете. Например, понравилось интервью Ксении Собчак с музыкантом Теодором Курентзисом.

- В инстаграме вы как-то написали: «Я девушка-борец... Первое слово - ДЕВУШКА! Представляете, мы носим платья, некоторые из нас даже умеют ходить на шпильках, мы посещаем парикмахерские, делаем маникюр и педикюр…» Так вы не только носите платья, но и шьете!

- Ходила на курсы шитья. Дома две швейных машинки. Иногда балуюсь этим. Четыре месяца готовилась к Европейским играм, времени на что-то кроме тренировок не было. А полторы недели после них приходила в себя. Вообще сшила себе платье, юбку, блузку, штаны, футболку, лонгслив, костюмчик, еще маскарадный костюм подружке и ее дочке.

- С Юлией Латушкиной, дизайнером олимпийской формы, вам можно сделать коллаборация.

- С ней по этому поводу не общалась – нет времени. Да и в этой сфере пока себя так не рассматриваю. Может, когда-нибудь позже к этому созрею.

- Кстати, по пути на тренировку прочитал, что фильм «Охотник на лис» про вольную борьбу в 2014 году получил премию Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

- Смотрела его. Про борца Шульца мы знаем. Но сама история мне не очень нравится. Мне понравилось, как актер Ченнинг Татум отозвался о борьбе: это самый сложный вид спорта, который он пробовал. Поэтому приходите все на борьбу!