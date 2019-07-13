Как ночь музеев, только в спорт-центрах: более 20 фитнес-клубов на один день станут бесплатными

27 июля в Минске по аналогии с Ночью музеев пройдет YoPRO Fitness Day. Более 20 спорткомплексов, фитнес-центров, йога-студий, беговых и боксерских клубов приглашают потренироваться бесплатно, чтобы каждый мог выбрать себе заведение и вид спорта.

Среди заведений, которые присоединились к спортивной акции, популярные государственные и частные спортивные центры и клубы. Тут можно ознакомиться с полным списком, их адресами и телефонами. Важно: количество спорткомплексов и фитнес-центров, которые можно посетить в течение дня - не ограничено. Чтобы наверняка попасть на интересующие мастер-классы или тренировки, лучше записаться заранее.

Организаторы проекта обещают, что в фитнес-центрах участников акции еще и угостят йогуртами с высоким содержанием белка.

К проекту присоединилась трехкратная призерка Олимпийских игр в плавании Александра Герасименя и ее школа плавания.

- 27 июля мы откроем свои двери и будет ждать тех, кто хочет почувствовать себя пловцом. Очень здорово такие идеи продвигают спорт в нашей стране. Многие могут даже не предполагать, что у них есть способности к кому-нибудь виду спорта. Такие мероприятия дают возможность почувствовать несколько видов спорта. Да еще бесплатно.

- Вы лично будете 27 июля возле бассейна руководить процессом?

- Да, буду стоять на бортике. Для меня это важно. Тоже хочу привлечь как можно больше детишек в плавание, в свой вид спорта, он универсальный, гармонично развивает все тело. Плавать надо всем, независимо от того, будет ли он дальше заниматься этим видом спорта профессионально.

Инициативу поддержало Министерство спорта и туризма.

- Частные и государственные организации объединятся во имя общей идеи: развивать культуру активного и здорового образа жизни. Европейские игры показали, что интерес к профессиональному спорту у белорусов достаточно высок. Но главное — это количество людей, которые занимаются. К счастью, все больше людей становятся сторонниками ЗОЖ-тенденций. В Беларуси созданы благоприятные условия для этого: спортивные комплексы и арены строились не только для состязаний, а также для того, чтобы белорусы могли заниматься спортом. Мы поддерживаем инициативу провести в Минске День фитнеса и спорта и надеемся, что благодаря этому еще больше людей приобщится к активному и здоровому образу жизни, — комментирует Петр Ворон, начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма.