В Молодечно открылась улица стрит-фуда: смотрите, как это здорово

Субботним днем, 13 июля, в центре Молодечно собрались журналисты, блогеры, молодечненцы и гости города. Открытие городского пространства - это событие для райцентра - ведь такого пока не видели даже областные центры. Тем больше поводов городу и команде, которая сделала проект, гордиться улицей стрит-фуда.

Вкусно и интересно и детям и взрослым. Фото: предоставлено организаторами.

- Идея проекта родилась в нашем дискуссионном клубе, который уже давно существует в Молодечно. Главный посыл был в том, чтобы на улицах города появилось больше музыкантов, - рассказывает Анна Холод, организатор улицы стрит-фуда. - Мы стали искать пространство, и поняли, что именно здесь то самое, нужное нам место. Дело в том, что тут уже было несколько точек стритфуда - знаменитые молодечненские бургеры от Sabroso, суши, вафли, павильон с чебуреками. Стало понятно, что в этом месте можно создать две точки притяжения - музыку и вкусную еду. С проектом мы подались на конкурс социальных проектов Social Weekend, вышли в финал и получили там приз зрительских симпатий, а еще нашу команду поддержала компания velcom | A1. Подготовка к запуску пространства заняла у нас чуть меньше года. За это время мы добились того, чтобы часть улицы стала пешеходной, вместе с командой и с помощью волонтеров установили уличную мебель, занялись озеленением и освещением, появилось место и для музыкантов. Нам важно было создать полноценное городское арт-пространство, где смогут проходить лекции, выставки и концерты, доступные для всех, где люди смогут весело и интересно проводить время.

Анна Холод, один из организаторов улицы стрит-фуда, уверена, что площадка будет востребована у горожан. Фото: предоставлено организаторами.

Новое уличное пространство станет площадкой для встреч и активностей горожан. Фото: предоставлено организаторами.

В итоге получился первый в стране проект, который на одной улице объединяет 12 ресторанов, а также креативное пространство для выставок, лекций и уличных выступлений. К его открытию улицу расписали граффити художники из разных стран мира, и теперь количество рисунков здесь не меньше, чем на знаменитой минской улице Октябрьской.

48 граффити появилось на улице стрит-фуда. Фото: Артем БАЗАРОВ.

Финансовую поддержку в 10 000 рублей организаторы получили от velcom | A1.

- Мы рады поддержать яркий региональный проект, который объединил представителей разных городских сообществ. В мире заметен тренд на развитие малых городов, столицы перестают быть единственным центром притяжения. Мы надеемся, что пример «Улицы стрит-фуда» вдохновит на реализацию подобных инициатив местные сообщества из других городов Беларуси», - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom | A1 Николай Бределев.

На улице стрит-фуда пешеходная зона. Фото: предоставлено организаторами.

Пожалуй самое эпичное граффити – Годзилла в вышиванке забрасывает островитян цветами и птицами. Фото: предоставлено организаторами.

За визуальное оформление проекта отвечали уличные художники из разных стран: так на улице появились 48 граффити от мастеров из Италии, Люксембурга, Азербайджана, России и Беларуси.

На открытие улицы пришли ремесленники со своими изделиями. Можно было купить игрушки ручной работы. Фото: предоставлено организаторами.

КСТАТИ

Адрес: г. Молодечно ул. Ф.Скорины, 14 (ориентир - мини-рынок ТС «Спадар»).

Из Минска до улицы стрит-фуда в Молодечно можно добраться несколькими способами:

На электричке с центрального ж/д Вокзала за 1 час 45 минут ~ 4 - 5 BYN.

На маршрутке с д/с Дружная за 1 час 20 минут ~ 3,5 - 4,5 BYN.

Угощения на улице на любой вкус – от вафель до суши и бургеров. Фото: предоставлено организаторами.

Одна из участников команды, Анна Сафронова, связала для улицы стрит-фуда яркие баннеры. Фото: Артём БАЗАРОВ.

Выступления музыкантов и уличные лекции должны стать регулярными. Фото: предоставлено организаторами.

Команда и партнеры проекта. Фото: предоставлено организаторами.