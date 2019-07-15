HIT NON STOP в Витебске: «MONATIK – красавчик, а Бузова разочаровала своей фанерой»

Большой сборный концерт популярных артистов должен был начаться в 1.30, но его задержали на целый час.

Еще до начала в кулуарах разгорелся скандал: российские организаторы запретили проходить на концерт аккредитованным пресс-службой «Славянского базара» журналистам. Что выглядело ну очень странно, учитывая, что HIT NON STOP проходил в рамках фестиваля. В итоге журналисты бегали от КПП до КПП и ничего не могли понять. К счастью, через некоторое время белорусская и российская стороны договорились, и всех журналистов пустили в зал.

Танцоры на каблуках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заводить полусонную публику начала группа MARNIK вместе с огромной детской подтанцовкой. Народ проснулся, но тут же вернулся в полудрему под "фанерные" песни Алины АРТЦ. Ситуацию спас известный украинский исполнитель MONATIK, который пел вживую, и это очень резонировало с предыдущим выступлением. К тому же он еще и танцевал без устали.

MONATIK пел вживую, и это очень резонировало с предыдущим выступлением.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я впервые в Витебске, и уже понимаю, что он магнетический, - сделал комплимент городу артист.

Весь зал подпевал украинской звезде, и даже постоянно выпадающие ушные мониторы не мешали музыканту раскачать зрителей до предела.

Посмотрите, что с людьми делает MONATIK.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дальше публику ждал калейдоскоп выступлений молодых и не очень раскрученных музыкантов. Порой это было очень вяло. Они даже не пытались понравиться. А юный артист GENEMI и вовсе убирал микрофон от губ, а его голос на фонограмме все еще продолжал звучать. Было смешно и грустно.

Но справедливости ради стоит отметить, что не все пели под фанеру. Приятно удивили своим выступлением FILATOV & KARAS, KERRIA, наш земляк CYGO из Могилева. Парня очень тепло приняла витебская публика: все пели, танцевали, не жалея сил. Ну и, конечно, хотели согреться – витебские ночи очень холодны.

CYGO из Могилева очень тепло приняла витебская публика.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отлично толпа зажигала и под GAYAZOV$ BROTHER$. Ближе к 5 утра народ стал потихоньку расходиться. Но многие еще ждали обещанную Ольгу Бузову, MARUV и Лешу Свика.

Отлично толпа зажигала и под GAYAZOV$ BROTHER$.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Звезда Инстаграма появилась на сцене в 5.20 утра. Зал неистово приветствовал Бузову.

- Оля Бузова! Я не верю! - кричали фанатки в третьем ряду.

Звезда Инстаграма и певица появилась на сцене в 5.20 утра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Доброе утро, Витебск! На рассвете я еще никогда не выступала. Хочу передать привет Бредли Куперу. Я же ввела запрет на разводы. Какого черта он разводится? – начала свое выступление с песни «Водица» артистка.

Затем Ольга исполнила еще одни свой забавный хит «Танцуй под Бузову» и… попрощалась. Бузова так быстро ушла со сцены, что поклонники явно не поняли этот режиссерский ход - многие ведь ждали до рассвета именно ее.

Ольга танцевала на каблуках и хорошо справлялась с вокалом. Зрители уверены - певица не пела живьем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- MONATIK – красавчик, а Бузова разочаровала своей фанерой, - выходя из Летнего амфитеатра сплетничали подружки-школьницы. И мы, если честно, согласны.

Половина зала разбежалась после выступление Бузовой, так что MARUV и Лешу Свика дождались лишь самые преданные поклонники.

Большой сборный концерт популярных артистов должен был начаться в 1.30, но его задержали на целый час.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ALEKSEEV признался, что соскучился по Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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