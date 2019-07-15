Тельце 5-летней дочери мама пронесла 15 км, чтобы похоронить в родной деревне

Мой отец, Коваленко Виктор Павлович, участник Великой Отечественной войны. Он родился 11.05.1921 в д. Залуженье Ушачского р-на Витебской обл. в крестьянской семье, в которой было пятеро детей. В возрасте 11 лет остался без матери (умерла от болезни). По национальности - белорус, окончил 7 классов, получил гражданскую специальность - тракторист.

Призван на действительную военную службу 15.10.1940, присягу принял в 168-м артиллерийском полку. С 28.11.1941 по 10.05.1945 воевал на Южном фронте - 4-й Украинский фронт: с октября 1940 г. по июнь 1941 г. - 168-й артиллерийский полк; с июня 1941 г. по май 1942 г. - 526-й артиллерийский полк; с мая 1942 г. по октябрь 1942 г. - 1223-й артиллерийский полк; с октября 1942 г. по июль 1943 г. - 526-й артиллерийский полк; с июля 1943 г. по май 1946 г. - 126-я гаубичная артиллерийская бригада.

Имел квалификацию специалиста гусеничных тягачей, командир отделения. Воинское звание - сержант. Демобилизован 16.05.1946. В послевоенное время работал в сельском хозяйстве. Вырастил 3 детей.

За участие в Великой Отечественной войне награжден: медаль «За оборону Кавказа» - 1.05.1944; медаль «За победу над Германией» - 9.05.1945; орден Отечественной войны 2-й степени; медаль Жукова.

Грамоты: приказ 23.04.1945 - за отличные боевые действия по овладению штурмом на территории Чехословакии г. Опава (Тропау) важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев; приказ от 3.05.1945 - за овладение штурмом на территории Чехословакии г. Моравская Острава и г. Жимена в полосе Западных Карпат.

- Приказ от 8.05.1945 - за отличные боевые действия при овладении городом и крупным железнодорожным узлом Оломауц, важным пунктом обороны немцев на реке Морава. Благодарственная грамота за отличную службу и победу (за подписью маршала Советского Союза И. Конева).

Юбилейные медали: 20 лет за Победу в ВОВ; 50 лет вооруженных сил СССР; 25 лет Победы в ВОВ; 30 лет победы в ВОВ; 60 лет вооруженных сил СССР; 40 лет Победы в ВОВ; 70 лет вооруженных сил СССР; 50 лет Победы в ВОВ;

Жаль, что я не знаю подробностей военной службы отца. Может, старшим братьям он и рассказывал что-то, но спросить уже не у кого. По жизни папа был очень скромным человеком. Никогда ничего не требовал, не пользовался никакими льготами для участников ВОВ. Осколочные ранения до конца жизни оставались в его теле, а один осколок вынули только через 30 лет после войны. Умер Виктор Павлович Коваленко 10.06.2000.

Вместе с отцом лихолетья войны прошли и его братья: Владимир воевал, вернулся с войны инвалидом, орденоносец. Александр воевал на флоте. Петр - самый младший - во время войны был в подростковом возрасте. Убегая от немцев в лесу, он потерялся и попал в плен. Немцы создали лагерь для детей и готовили их к забору крови для фашистов, однако не успели - подошли советские войска. Дальше Петр пошел с ними, был сыном полка. Определили они его в военный оркестр, так он и всю жизнь был с ним связан. Служил в г. Калининград.

Моя мама, Екатерина Лукьяновна, проживала в д. Залуженье. Во время войны осталась с родителями и дочкой в деревне. От немцев прятались в лесу. У отца были больные ноги, и они с матерью на руках выносили его в лес и обратно во время облавы немцев.

За связь с партизанами деревню сожгли, жителей построили в колонну и повели в соседнюю деревню на расстрел. По пути расстреляли молодую девушку на глазах у родителей за то, что она кричала и плакала. В той деревне уже были вырыты ямы для расстрелянных. И когда все было готово, в последнюю минуту обреченных спасло то, что подъехал офицер на машине, отдал команду, и их отпустили.

Спасаясь от немцев, жители стали пробираться вглубь партизанской зоны, поближе к месту Ушачского прорыва, и моя мама с 5-летней дочерью была среди них. Дочь заболела тифом и умерла. Мама 15 км несла ее тельце на руках, чтобы похоронить в родной деревне.

Все пришлось пережить - и холод, и голод, и страх. И строить одной дом, так как первый муж не вернулся с войны, отец погиб, брат - тоже. Дашкевич Александр Лукич 1923 г. р., служил в гв. ст. 91-й стрелковой дивизии, умер от ран 19.08.1943, похоронен в Смоленской обл.

За моего отца мама вышла замуж после его возвращения с войны. Вот такая история, может, не совсем интересная, но у каждого она своя.

Людмила Пачковская