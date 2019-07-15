2019-07-15T11:20:00+03:00
Досуг
КП Беларусь

Сегодня! Бесплатный праздничный концерт ХОРА ТУРЕЦКОГО и SOPRANO

Масштаб + энергетика = поют все!
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Уникальный музыкальный формат, любимые песни поколений, невероятный позитив и живое общение с публикой – проект Хора Турецкого и Soprano прозвали "Народным караоке № 1", ведь на их концерте поют все!

Исполнителей знают даже те, кто никогда не был на их выступлении. Ведь Хор Турецкого – это уникальные голоса (4,5 октавы – от самого низкого в природе баса-профундо до самого высокого в мире мужского сопрано). Это высокое музыкальное искусство в доступной и интересной форме. Артисты делают сложное - простым, а разное – общим, стирая границы между людьми, странами и континентами. Коллектив поет более чем на 10 языках, а его репертуар не имеет границ. Хору Турецкого под силу и классические оперные арии, и фрагменты из мюзиклов, и народные песни. Масштаб и энергетика выступлений просто зашкаливают!

Фото: организаторы

Фото: организаторы

За 3 года (2015-2018 гг) такие музыкальные акции прошли во многих городах России и Казахстана. На концерты музыкантов пришло около 5 миллионов человек! Теперь услышать любимые песни и пообщаться с кумирами миллионов можно и в Минске.

Партнёр проекта Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

КОГДА: 15 июля, 20:30

ГДЕ: площадка около Дворца спорта

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

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