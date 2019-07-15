Стартовало голосование за Народные марки Беларуси!

Уже началось народное голосование престижной ежегодной Премии потребительского признания «Народная Марка», которая в этом году проходит в Беларуси в седьмой раз и определит лидирующие бренды продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в нашей стране путем массового открытого опроса-голосования населения в СМИ.

С 15 июля по 15 августа проходит первый из трех этапов голосования, в рамках которого белорусские потребители имеют возможность высказать свои предпочтения в номинациях «продукты питания». Анкета для голосования доступна онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by, а также в республиканской и региональной прессе. Общий тираж публикуемых анкет составит свыше 3 млн. экземпляров.

Традиционно, анкеты Премии не содержат подсказок в виде вариантов ответа. Все, что требуется от участников голосования - в каждой номинации указать название только одного бренда или производителя, чьей продукции они доверяют больше всего и которого считают достойным почетного титула народной любви и признания «Народная Марка».

Организаторы приглашают всех желающих жителей Беларуси выразить поддержку своим любимым брендам и производителям и стать обладателями одного из 100 серебряных и 10 золотых слитков! Итоги первого этапа будут подведены 27 августа.

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Напомним, что в этом году в первом этапе голосования участвуют следующие номинации:

А1. Сок

А2. Квас

А3. Напиток безалкогольный

А4. Минеральная вода

А5. Питьевая вода

А6. Традиционные молочные продукты (молоко, кефир, сметана, творог, ряженка, простокваша, масло)

А7. Йогурт

А8. Молочные и творожные десерты

А9. Сыры творожные

А10. Производитель сыров твердых

А11. Производитель сыров плавленых

А12. Производитель сырков глазированных

А13. Сухие молочные смеси для спортивного питания

А14. Сок для детей

А15. Молочные продукты для питания детей раннего возраста

А16. Производитель мясного детского питания

А17. Производитель детского пюре

А18. Производитель мяса птицы

А19. Производитель мясных изделий

А20. Производитель мясных консервов

А21. Замороженные мясные полуфабрикаты (пельмени, манты, хинкали, чебуреки)

А22. Производитель рыбы и морепродуктов

А23. Производитель рыбных консервов / пресервов

А24. Производитель овощных консервов

А25. Замороженные овощи и смеси

А26. Чипсы

А27. Сухие завтраки

А28. Печенье

А29. Вафельная продукция

А30. Шоколадный батончик

А31. Зефир

А32. Кофе

А33. Чай

А34. Майонез

А35. Маргарин, жиры и спреды

А36. Горчица

А37. Соевый соус

А38. Томатный соус / паста

А39. Мука

А40. Производитель хлебобулочных изделий

А41. Производитель тортов и пирожных

А42. Производитель шоколада

А43. Производитель конфет

А44. Производитель мороженого

А45. Производитель сыров мягких и полутвердых

А46. Специи

А47. Производитель подсолнечного масла

А48. Макаронные изделия

А49. Мучные полуфабрикаты (смеси хлебопекарные, для оладий, блинчиков, пиццы)

А50. Супы быстрого приготовления

А51. Каши быстрого приготовления

А52. Крупы (торговая марка)

А53. Пиво

А54. Водка (торговая марка)

А55. Производитель вина

А56. Производитель шампанского

А57. Производитель настоек и бальзамов

А58. Производитель пива

А59. Производитель водки

А60. Производитель коньяка

A61. Мороженое (торговая марка)

А62. Гран-при продовольственных товаров

Результаты народного голосования будут объявлены 6 декабря на торжественной Церемонии награждения победителей, которую все желающие смогут увидеть в эфире телеканала ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.

Подробная информация о Премии «Народная Марка» предоставлена на официальном сайте narodnayamarka.by